Continua il percorso di Meta per diventare un’azienda di realtà virtuale e aumentata, oltre che di social networking. Dopo il supporto per Facebook Messenger l’anno scorso, Meta ora sta aggiungendo anche il supporto per WhatsApp per consentire a chi utilizza gli occhiali smart Ray-Ban Stories di effettuare chiamate in vivavoce, inviare messaggi di testo e ascoltare messaggi letti ad alta voce.

Meta sta aggiungendo il supporto WhatsApp per gli occhiali Ray-Ban Stories

Oggi il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato tramite Facebook che gli utenti che indossano gli occhiali smart Ray-Ban Stories saranno presto in grado di rispondere direttamente ai messaggi di WhatsApp e Messenger anche a mani libere attraverso i comandi vocali.

Per il momento la nuova funzionalità avrà un impatto limitato sugli utenti di WhatsApp, poiché gli occhiali smart dell’azienda sono disponibili negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Austria, Belgio, Francia, Italia, Spagna e Australia e non in mercati enormi come India e Brasile.

In attesa di rilasciare ai consumatori i suoi occhiali AR, Meta sta cercando sviluppare sempre più funzionalità per il suo prodotto esistente. Gli occhiali smart Ray-Ban Stories ovviamente mantengono anche la loro caratteristica principale, ossia acquisire foto e video da pubblicare sui social.

