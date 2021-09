Ecco Ray-Ban Stories, gli occhiali smart realizzati con Facebook

Era da un po’ di tempo che si parlava di un paio di occhiali intelligenti di Facebook con la collaborazione dello storico brand Ray-Ban, e in queste ore le due compagnie svelano ufficialmente Ray-Ban Stories.

Caratteristiche Ray-Ban Stories

Con uno stile inconfondibile che accompagna lo storico brand sin dagli anni ’50, gli occhiali smart di Ray-Ban integrano due fotocamere da 5 MP con funzionalità video e foto. Sono stati introdotti anche auricolari open-ear per garantire un ascolto cristallino delle chiamate in entrata accompagnati anche da un sistema di tre microfoni.

“Ray–Ban Stories nasce per aiutare le persone a vivere ogni momento rimanendo in contatto sia con chi le accompagna, sia con chi è distante. EssilorLuxottica è stata un partner a dir poco fenomenale e, grazie al suo impegno per l’eccellenza, siamo riusciti a creare un prodotto elegante e di qualità capace di ridefinire le aspettative nel campo degli smart glasses. Stiamo lanciando un modo del tutto nuovo di rimanere in contatto con il mondo e vivere intensamente i momenti più importanti della vita, senza rinunciare allo stile“ ha commentato Andrew Bosworth, Vice Presidente di Facebook Reality Labs.

Disponibili in tre nuovi modelli, Wayfarer, Round e Meteor, gli occhiali smart presentano un design elegante e sapientemente realizzato per assicurare un design in linea con i modelli “standard”. Le due compagnie hanno lavorato a stretto contatto per integrare la componente elettronica senza sbilanciare gli occhiali, assicurando al contempo piena libertà di immortalare ciò che accade nell’ambiente circostante con foto e video istantanei (fino a 30 secondi). Assieme all’applicazione Facebook View (link per iOS | link per Android), gli utenti possono modificare on-the-go gli scatti e i video registrati per poi condividerli sui social (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Snapchat, Twitter, TikTok e molto altro).

Ovviamente la registrazione di video e foto è forse l’aspetto più importante dei Ray-Ban Stories, motivo per cui l’azienda ha lavorato parecchio per offrire scatti di qualità. A tal proposito la componente computerizzata – è presente un apposito processore Qualcomm Snapdragon – può contare sulle ottimizzazioni HDR e LowLight Fusion, la stabilizzazione dei video e molto altro.

Uno sguardo attento alla privacy

Inutile girarci attorno: quando si parla di un nuovo prodotto lanciato da Facebook, a maggior ragione quando ci sono di mezzo telecamere e altri sensori, in molti si chiedono come verrà gestita la propria privacy. Ray-Ban Stories, per tutelare la privacy degli utenti e delle persone circostanti, utilizza un pulsante fisico di accensione che permette di disattivare rapidamente le due fotocamere e i microfoni, mentre il LED a luce bianca avvisa le persone nelle vicinanze nel momento in cui viene scattata una foto o registrato un video.

Se siete interessati al prodotto ma volete scoprire qualcosa di più sulla gestione della privacy, vi consigliamo di visitare l’apposito sito dedicato proprio alla privacy.

Prezzo e disponibilità Ray-Ban Stories

Gli occhiali smart sono disponibili fin da subito sul sito di Ray-Ban, e nei negozi Ray-Ban, al prezzo di 329 euro. La compagnia, come dicevamo nell’articolo, ha previsto numerose varianti che vengono proposte a prezzi differenti. Il modello con lenti polarizzate parte da 359 euro e da 409 euro con lenti fotocromatiche; i modelli con lenti da vista hanno prezzi variabili.