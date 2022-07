Il team di YouTube aveva annunciato il prossimo rilascio della modalità Picture-in-Picture (PiP) nelle applicazioni per iPad e iPhone lo scorso mese di giugno e adesso siamo a pochi giorni dall’avvio del roll out per gli utenti Premium a livello globale e per tutti negli Stati Uniti, per questo motivo si rende necessaria qualche precisazione.

YouTube Picture-in-Picture (PiP) su iPhone e iPad: roll out

Con una comunicazione pubblicata sul sito ufficiale, il team di YouTube — consapevole della lentezza con la quale il rilascio si è svolto e grato per la pazienza e per i preziosi feedback ottenuti — ha da poco fatto sapere che il roll out della modalità Picture-in-Picture (PiP) nelle applicazioni per iPad e per iPhone avverrà nel corso dei prossimi giorni (“over the next several days”). La disponibilità della nuova funzione sarà comunque limitata ai soli dispositivi aggiornati alle versioni software iOS 15 e iPadOS 15 o successive.

Dal momento che la situazione sarà assai diversificata per gli utenti statunitensi e per quelli del resto del mondo, è bene precisare il portato di tali differenze:

YouTube negli USA : tanto per cambiare, Google ha deciso di riservare un trattamento di favore agli utenti statunitensi: la modalità Picture-in-Picture (PiP) sarà disponibile per tutti gli utenti della versione gratuita di YouTube per iPhone e iPad, a patto che non si tratti di contenuti musicali. La funzione è disponibile già da tempo per gli utenti Android.

: tanto per cambiare, Google ha deciso di riservare un trattamento di favore agli utenti statunitensi: la modalità Picture-in-Picture (PiP) sarà per iPhone e iPad, a patto che non si tratti di contenuti musicali. La funzione è disponibile già da tempo per gli utenti Android. YouTube Global: fuori dai confini degli Stati Uniti la situazione cambierà nettamente, visto che gli utenti di YouTube per iPhone e iPad potranno sfruttare la modalità PiP per qualsiasi tipo di contenuto (anche musicale), ma soltanto a patto di avere attiva una sottoscrizione a YouTube Premium. Anche in questo caso, gli utenti di YouTube Premium per Android hanno già familiarità con la funzione in discorso.

YouTube: Picture-in-Picture (PiP) su iPhone e iPad

Gli utenti di YouTube per iPad e iPhone potranno attivare la nuova modalità Picture-in-Picture (PiP) semplicemente entrando nella sezione Generali delle Impostazioni dell’applicazione e attivando la voce corrispondente. Guardando al mercato globale, in caso di mancata attivazione, gli utenti potranno comunque continuare a sfruttare la riproduzione in background, attiva per impostazione predefinita.

Passando alla concreta esperienza d’uso, la disponibilità della modalità Picture-in-Picture apre alla possibilità di continuare a guardare video YouTube in una finestra di dimensioni ridotte e liberamente spostabile sulla schermata, e contestualmente di eseguire altri task.

Una volta attivata la funzione — trovandosi nelle condizioni di abbonamento eventualmente richieste e in possesso di un dispositivo con una versione del sistema operativo compatibile —, basterà avviare la riproduzione di un video e poi tornare nella schermata home con uno swipe verso l’alto o con un tap sul tasto home (a seconda del metodo di navigazione attivo sul proprio dispositivo): il video avviato continuerà ad essere riprodotto in una finestra più piccola, che l’utente potrà posizionare sulla schermata nella maniera più comoda, così da non ostruire l’eventuale utilizzo di altre app.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare la pagina di supporto ufficiale a questo link.

