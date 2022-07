L’attesa è terminata. Parte oggi il Prime Day 2022 di Amazon, per concludersi fra una manciata di ore, ore piene di offerte e occasioni d’ogni genere, molte delle quali tech. 12 e 13 luglio 2022, dunque, due giornate infuocate per l’atteso Amazon Prime Day 2022 che nella categoria degli smartwatch, ne ha di proposte interessanti da considerare. Ne abbiamo selezionate per voi cinque, suddivise per fasce di prezzo, per andare a coprire un po’ tutte le esigenze e i budget. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e scopriamo subito i prodotti in offerta per l’Amazon Prime Day 2022, putacaso le scorte dovessero esaurirsi in anticipo.

Smartwatch in offerta con l’Amazon Prime Day 2022: 5 prodotti da considerare

POCO Watch

È il più nuovo ma al tempo stesso il più economico del quintetto POCO Watch, un orologio arrivato sul nostro mercato in primavera, con un rapporto qualità-prezzo molto elevato. Ha un display AMOLED da 1,6 pollici, il GPS, più di 100 sport monitorabili, il GPS e un ampio ventaglio di funzioni smart che lo rendono un dispositivo molto completo e interessante, specie al prezzo al quale si trova in occasione del Prime Day 2022 di Amazon:

Huawei Watch GT 3

Nella fascia media degli smartwatch, Huawei è un osso duro ancora oggi, con un prodotto come questo. Parliamo di un orologio con uno schermo AMOLED, con tante funzioni per la salute e per lo sport, che si presenta con una scocca realizzata con materiali di pregio (la superficie posteriore in acciaio inossidabile) e che offre un rapporto qualità-prezzo sicuramente elevato, specie alle cifre ribassate dall’Amazon Prime Day 2022:

Samsung Galaxy Watch4 Classic

Oltre ai Samsung Galaxy Watch4 da 44 mm, in occasione dell’Amazon Prime Day 2022 merita anche l’offerta relativa alla versione Classic, quella con la scocca da 46 mm, quella più massiccia. Lo schermo è un Super AMOLED da 1,4 pollici o da 1,2 a seconda della versione scelta, c’è Wear OS a bordo e un sacco di funzioni sportive e smart. A 214 euro, prezzo speciale valido oggi e domani, è senza dubbio un prodotto da considerare:

Apple Watch Series 7 (tutte le versioni)

Nonostante l’Apple Watch Series 7 sia lo smartwatch di Apple più desiderato, i prezzi sono ancora molto salati. Ma in occasione dell’Amazon Prime Day 2022, le cifre si fanno ben più appetibili, con cifre che partono ben al di sotto dei 400 euro. Eccoli tutti, sia in versione da 41 mm che da 45 mm, sia in versione Cellular che non:

Garmin Fenix 6 Solar

Chiudiamo con uno sportwatch, con Garmin Fenix 6 in versione Solar. Per il Prime Day 2022 Amazon propone il modello con la scocca da 47 mm, un orologio multisport di fascia molto alta. Non è il più recente della famiglia, visto che quest’anno il produttore statunitense ha presentato i nuovi Fenix 7, ma al prezzo al quale Amazon lo propone è un’alternativa decisamente appetibile, basti considerare che di listino costa 749,99:

Vi ricordiamo che queste e tutte le altre offerte in vigore per l’Amazon Prime Day 2022 sono disponibili fino a domani, 13 luglio 2022 (salvo eventuali esaurimenti delle scorte). Il nostro consiglio, quindi, è quello di non perder troppo tempo laddove vi interessi qualcosa. Per una panoramica più ampia, relativa al Prime Day e non solo, vi suggeriamo di visitare il nostro canale Telegram prezzi.tech contenente tutte le offerte più interessanti selezionate da noi.

Offerte per categoria

Forse ti sei perso: i migliori smartwatch con e senza Wear OS, la nostra selezione del mese