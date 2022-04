POCO ha annunciato oggi in Italia il suo nuovo flagship killer, POCO F4 GT. Ma non è il solo dispositivo della succursale di Xiaomi ad arrivare sul mercato italiano, visto che, come da programma, debuttano oggi anche POCO Watch e POCO Buds Pro Genshin Impact Edition. Il primo è uno smartwatch, si riferisce a un paio di cuffie true wireless l’altro nome, entrambi prodotti economici di cui vi raccontiamo tutto nei paragrafi qui sotto.

Caratteristiche e funzioni di POCO Watch

POCO Watch è un orologio di fascia bassa capace tuttavia di offrire un elevato rapporto qualità-prezzo. Si presenta con uno schermo touch AMOLED da 1,6 pollici di diagonale (la forma è squadrata à la Apple Watch, per intenderci), che può essere personalizzato con più di 100 quadranti.

C’è poi il GPS, ci sono oltre 100 modalità sportive di serie, il rilevamento automatico delle attività, il monitoraggio del sonno e dell’ossigenazione del sangue, e altre funzioni utili per tenere d’occhio la salute.

L’autonomia di POCO Watch non è male: il produttore dichiara un massimo di 14 giorni, anche se è chiaro vari molto in base all’utilizzo che se ne fa.

Nei dettagli delle cuffie POCO Buds Pro Genshin Impact Edition

Un nome tanto difficile da ricordare, POCO Buds Pro Genshin Impact Edition, è stato scelto dal marchio di Xiaomi per indicare quelle che sono delle nuove cuffie true wireless di fascia medio-bassa, anch’esse con un buon rapporto qualità-prezzo per via delle tante funzioni di cui sono dotate.

Alla base c’è l’intelligenza artificiale, con cui queste cuffie regolano automaticamente la cancellazione del rumore ANC, che in base al livello di rumore dell’ambiente e la routine quotidiana di chi le indossa, regola il livello d’intervento. Allo stesso modo il sistema ANC lavora durante le chiamate, usufruendo di un algoritmo di IA apposito per poter telefonare anche negli ambienti rumorosi.

I driver dinamici delle POCO Buds Pro Genshin Impact Edition sono da 9 mm, cuffie di tipo in-ear che sono utilizzabili anche per lo sport considerando la certificazione IPX4 che ne indica la resistenza agli schizzi d’acqua e al sudore.

Per il resto, c’è da menzionare la possibilità di connetterle a due dispositivi senza soluzione di continuità, l’autonomia massima di 28 ore (utilizzando la custodia di ricarica, che può essere ricaricata anche in modalità wireless) e la tecnologia fast charge che permette alle cuffie di ricaricarle in 10 minuti o in un’ora in modalità wireless.

Quasi dimenticavamo, la chicca di queste POCO Buds Pro Genshin Impact Edition è riservata ai fan del gioco action RPG open world, che potranno ricevere le notifiche direttamente dalla voce dell’iconico personaggio Klee.

Disponibilità e prezzi italiani

POCO Watch è disponibile in Italia da oggi, 26 aprile, in tre colorazioni (Black, Blue e Ivory), al prezzo di 99,99 euro. Fino al 29 aprile è tuttavia possibile approfittare dell’offerta early bird che permette di acquistare l’orologio a soli 69,99 euro, sia sul sito web del produttore che su Amazon.

Anche le cuffie POCO Buds Pro Genshin Impact Edition sono già disponibili in Italia nella sola colorazione rossa, al prezzo di 69,99 euro ma in esclusiva sullo store di POCO.

Potrebbe interessarti anche: le migliori cuffie Bluetooth del mese, la nostra selezione