Il metaverso è sicuramente uno dei trend topic dell’anno tra gli appassionati di tecnologia, ma è ancora nelle prime fasi della sua evoluzione e il cuore di tale esperienza sono senza dubbio i dispositivi per la mixed reality, che potrebbero andare incontro a sviluppi molto interessanti grazie al lavoro di Samsung Display per la creazione di microdisplay OLED.

Tale tecnologia non è un totale inedito per il produttore sudcoreano: Samsung Display aveva svelato un prototipo di microdisplay OLED addirittura nel 2011, ma adesso le ultime indiscrezioni parlano di richieste già fatte pervenire da clienti di un certo calibro.

Microdisplay OLED: la strategia di Samsung per il metaverso

A dispetto del prototipo di cui sopra, Samsung Display non è mai arrivata alla commercializzazione della tecnologia in discorso. Tuttavia viene ritenuto verosimile che il produttore abbia tenuto in piedi un piccolo team di ricercatori con il compito di proseguire il lavoro di sviluppo sui microdisplay OLED per fare fronte ad eventuali esigenze di mercato sopravvenute.

Infatti, mentre in passato Samsung Display aveva deciso in senso sfavorevole alla commercializzazione dei microdisplay OLED ritenendo la tecnologia troppo poco redditizia, la situazione potrebbe essere in evoluzione grazie ai discorsi relativi al metaverso. I maggiori player interessati a questa realtà, come ad esempio Apple, Meta, Samsung Electronics e non solo non avrebbero mancato di chiedere a Samsung Display informazioni sulla sfruttabilità dei microdisplay OLED.

La stessa LG Display, stando a quanto emerso, starebbe pianificando di commercializzare dei propri microdisplay OLED e ciò potrebbe costringere Samsung Display a muoversi per non restare indietro. D’altronde parliamo di un mercato in crescita, con numeri che parlano chiaro: dai 10 milioni di visori AR/VR spediti lo scorso anno, si dovrebbe arrivare a 25 milioni entro il prossimo anno, toccando addirittura quota 60 milioni per il 2027. Una torta troppo ghiotta per non cercare di ritargliarsene una bella fetta.

Se fino a questo momento si era solo vociferato di un possibile visore di Samsung Electronics, i microdisplay OLED di Samsung Display potrebbero essere parte integrante di una strategia più ambiziosa relativa al metaverso.

