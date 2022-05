Il metaverso diventa, giorno dopo giorno, sempre più attraente per tutti i colossi della tecnologia. Anche Samsung, attratta dalle potenzialità del nuovo mondo, starebbe accelerando la ricerca e lo sviluppo di tecnologie fondamentali per potere combattere ad armi pari con le altre aziende che hanno già scommesso prepotentemente sul metaverso.

Samsung accelera lo sviluppo tecnologico in vista del metaverso

Stando a un report dell’agenzia di stampa coreana Yonhap, anche Samsung si è mostrata molto attratta dal fenomeno metaverso al punto da accelerare la fase di sviluppo tecnologico su tutta una serie di tecnologie abilitanti e abilitate per competere con i big del settore anche in questa nuova sfida.

A parlare per conto di Samsung ci ha pensato il vice-presidente Han Jong-Hee, che ha discusso l’argomento con alcuni dipendenti dell’azienda, sottolineando che anche il colosso sudcoreano abbia la seria intenzione di lanciare una propria versione del metaverso.

Secondo Han, intervenuto all’annuale assemblea degli azionisti tenutasi lo scorso anno, metaverso e robotica sono le aree su cui l’azienda dovrebbe concentrarsi per espandere il proprio percorso di crescita:

“Lanceremo dispositivi e soluzioni legate al metaverso per consentire ai clienti di sperimentare la nuova tecnologia, ovunque si trovino.”

Samsung avrebbe, inoltre, già istituito una vera e propria task force dedicata allo sviluppo di tecnologie legate al metaverso e, in unione con l’hub di ricerca e sviluppo dell’unità Device eXperience dell’azienda, Samsung Research, stanno cercando di studiare le tecnologie di visualizzazione di prossima generazione e i prototipi dei prossimi dispositivi.

Il primo frutto della task force sarà il primo visore per la realtà virtuale che verrà inserito all’interno della famiglia Galaxy (anche se non vi sono indicazioni su quale potrebbe essere il nome esatto di questo inedito dispositivo).

Non è il primo contatto col metaverso per l’azienda sudcoreana

In passato, Samsung ha sfruttato il metaverso per scopi di marketing e intrattenimento: al CES 2022, l’azienda ha presentato la piattaforma online My House, tramite la quale gli utenti possono decorare e arredare la propria casa virtuale con gli elettrodomestici dell’azienda.

Il colosso sudcoreano ha inoltre costruito, nel mondo virtuale basato sulla blockchain Decentraland, un negozio virtuale, Samsung 837X (immagine in copertina), che replica fedelmente il suo punto vendita presente, nella vita reale, a New York. Lo scopo? Mettere in mostra i propri smartphone top di gamma più recenti della serie Galaxy S22.

Dopo Meta e tutte le altre realtà del settore che stanno fortemente scommettendo sul metaverso, anche Samsung si butta a capofitto sulla faccenda. Se tutti gli sforzi delle aziende verranno ripagati, ce lo dirà solo il tempo: di certo, la tecnologia farà dei passi avanti enormi nei prossimi anni.

