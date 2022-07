In occasione della WWDC 2022 del mese scorso, Apple ha anticipato l’arrivo di diverse novità per CarPlay, piattaforma software dedicata al mondo dell’auto che nel corso del prossimo futuro registrerà l’arrivo di una lunga serie di funzionalità inedite. Tra le prime novità a disposizione degli utenti Apple CarPlay (per ora solo negli USA) ci sarà la possibilità di pagare il rifornimento di carburante direttamente dal display dell’infotainment, pagando tramite Apple Pay, senza alcun costo aggiuntivo. Ecco i dettagli del nuovo progetto:

Apple CarPlay consentirà agli utenti di pagare il rifornimento direttamente dal display dell’infotainment

Gli utenti Apple CarPlay avranno la possibilità di pagare il rifornimento di carburante direttamente dal display dell’infotainment della propria vettura. Il sistema sviluppato da Apple consentirà di utilizzare Apple Pay per il saldo dell’importo complessivo del rifornimento effettuato. In questo modo, non sarà necessario pagare tramite POS con carta o con smartphone o ancora pagare in contanti.

L’intera operazione potrà essere eseguita, in modo molto semplice, direttamente dal display del proprio veicolo, in un paio di tap (dopo aver completato la prima configurazione del servizio). Questa funzionalità non sarà, naturalmente, disponibile per tutte le stazioni di rifornimento. Saranno i singoli provider a dover supportare il servizio di pagamento accessibile tramite CarPlay.

Negli USA, Apple ha già un primo partner. Si tratta di HF Sinclair, azienda americana presente negli USA con oltre 1.600 stazioni di servizio per il rifornimento. Per milioni di utenti americani, quindi, ci sarà la possibilità di sfruttare il sistema per fare rifornimento e pagare quanto dovuto direttamente dal monitor di bordo della propria auto, in pochi secondi e senza alcun costo extra.

Questo servizio, nel corso del prossimo futuro, potrebbe espandersi in misura significativa, grazie al supporto di ulteriori aziende del settore. Da non sottovalutare, inoltre, le potenzialità del sistema di pagamento “in auto” anche per quanto riguarda la ricarica delle auto elettriche e ibride plug-in. Anche in questo caso, un numero crescente di operatori del settore potrebbe supportare questa funzionalità della piattaforma software di Apple.

Come sottolineato in precedenza, il sistema per il pagamento del rifornimento tramite CarPlay sarà accessibile, per il momento, negli USA. In futuro, però, questa funzionalità potrebbe trovare ampia diffusione anche in altri mercati. Soluzioni analoghe, inoltre, potrebbero essere introdotte anche da Android Auto con l’obiettivo di rendere i sistemi di pagamento del rifornimento di benzina o diesel o della ricarica di energia elettrica ancora più semplice. Il settore auto, anche per quanto riguarda le soste del rifornimento, diventerà sempre più smart.

Leggi anche: Apple CarPlay si rinnova per un nuovo ruolo da protagonista in auto