Oggi Instagram ha introdotto Live Producer, un nuovo strumento che consentirà ai creatori di eseguire lo streaming sul social anche tramite desktop utilizzando software come OBS o Streamlabs.

Finora i creatori di contenuti potevano avviare una live su Instagram solo dai loro smartphone, mentre con Instagram Live Producer lo streaming sul social funziona come su altre piattaforme di live streaming quali Twitch e YouTube.

Instagram Live Producer consente lo streaming da desktop

Instagram Live Producer consentirà ai creatori di utilizzare videocamere aggiuntive e microfoni esterni per le sessioni live streaming e anche di aggiungere grafica personalizzata, titolo, schede finali e altro.

In un post sul blog Instagram ha evidenziato i requisiti per i formati audio e video per lo streaming utilizzando Live Producer, oltre alle istruzioni dettagliate per impostare il primo live streaming.

Requisiti per il formato video di Instagram Live Producer:

Proporzioni 9×16 (consigliato ma non richiesto)

720p a 30 FPS (nota: si consigliano 30 FPS, ma Live Producer può anche supportare 60 FPS, tuttavia la schermata di anteprima di Live Producer visualizzerà ancora 30 fino alla correzione del bug)

Risoluzione: 720 x 1280

Intervallo di bitrate video: 2.250-6.000 Kbps

Alternative (supportate ma non consigliate): 480p @ 30fps, 360p

Requisiti per il formato audio di Instagram Live Producer:

Frequenza di campionamento: 44,1 kHz

Disposizione dei canali: Stereo

Bit rate: fino a 256 Kbps

Queste impostazioni audio sono quelle predefinite per la maggior parte delle piattaforme di streaming, incluso OBS.

Per utilizzare lo strumento Instagram Live Producer basta cliccare sul pulsante “Aggiungi post” su Instagram.com e selezionare “Live” dal menu a discesa. Nella schermata “Vai in diretta” è sufficiente inserire un titolo per lo stream, selezionare il proprio pubblico e cliccare su “Avanti”.

Nella pagina seguente apparirà l’URL univoco e la chiave di streaming da inserire nel software di streaming preferito. Per ulteriori informazioni è possibile visitare questa pagina.

