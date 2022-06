Se siete appassionati di personalizzazione estrema e avete sempre desiderato un look alla moda per il vostro avatar su Facebook, Instagram e Messenger abbiamo una buona notizia per voi: Meta ha deciso di lanciare uno store sul quale sarà possibile acquistare vestiti digitali.

Ebbene sì, stando a quanto reso noto dagli sviluppatori del colosso dei social network, gli utenti avranno la possibilità di personalizzare i loro avatar in modo ancora più profondo, facendogli indossare i vestiti digitali di alcuni dei più popolari brand del mondo della moda.

Su Facebook, Instagram e Messenger arrivano i vestiti digitali

E per fare capire subito che non ha alcuna intenzione di scherzare, Meta ha scelto come prime aziende con cui stipulare un’apposita partnership tre brand che non hanno bisogno di presentazioni: stiamo parlando di Prada, Balenciaga e Thom Browne.

Ecco come Mark Zuckerberg ed Eva Chen ci presentano questa nuova funzionalità:

I primi outfit che gli utenti potranno acquistare includono un completo da motocross, una felpa con cappuccio e logo e un vestito ma Zuckerberg ci ha tenuto a precisare che presto verranno strette delle partnership con altri brand e, pertanto, aumenteranno le possibilità di scelta a disposizione degli utenti di Facebook, Instagram e Messenger.

Non c’è da stupirsi più di tanto per tale novità, in quanto i beni digitali avranno una grande importanza nel Metaverso e non è certo un segreto che sia proprio questo uno dei settori nei quali Meta ha deciso di impegnarsi nei prossimi mesi.

Il team di Meta ha aggiunto che il negozio dei vestiti digitali per Facebook, Instagram e Messenger verrà lanciato “a breve” anche se le informazioni su come gli utenti accederanno a tale store al momento non sono state fornite.

Probabilmente nel giro di qualche settimana ne sapremo di più.