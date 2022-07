Dopo avervi riportato le ultime indiscrezioni circa le tempistiche di lancio, torniamo a parlarvi delle Samsung Galaxy Buds2 Pro. Grazie ai colleghi di 91mobiles abbiamo la possibilità di dare uno sguardo all’estetica delle future cuffie del colosso coreano.

Samsung Galaxy Buds2 Pro nei primi render 3D

Senza perderci in chiacchiere, diamo subito un’occhiata al design e alle colorazioni che dovrebbero essere disponibili al lancio:

Come potete notare dai render 3D, l’estetica non sembra essere stravolta rispetto al modello precedente, i nuovi auricolari (nome in codice Zenith) dovrebbero essere disponibili in tre colorazioni: White, Graphite e Bora Purple.

Al momento non ci sono particolari indiscrezioni circa le caratteristiche delle Galaxy Buds2 Pro, se non alcune voci che vorrebbero una batteria più capiente rispetto a quella con cui sono equipaggiate le Galaxy Buds Pro.

Non è chiaro inoltre se le cuffie verranno presentate da Samsung durante il prossimo evento Unpacked, durante il quale verranno sicuramente presentati Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Watch 5; ad ogni modo c’è ancora tempo prima dell’evento in questione e, avendo già potuto ammirare il design, non è da escludere che nel prossimo futuro trapelino indiscrezioni più precise circa le caratteristiche tecniche delle prossime Samsung Galaxy Buds2 Pro.

In copertina Samsung Galaxy Buds Pro

