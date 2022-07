Dell rinnova la sua gamma di notebook con il lancio dei nuovi Inspiron Plus. Si tratta di una nuova generazione di laptop pensati per garantire ottime prestazioni anche in mobilità grazie a specifiche tecniche di ottimo livello. La nuova gamma proposta da Dell, infatti, può contare sui nuovi processori Intel Core di 12° generazione e, in particolare, sulle CPU della serie H. Non mancano, inoltre, alcune varianti dotate dei processori Ryzen 5000 di AMD. Ad arricchire l’offerta dei Dell Inspiron Plus, inoltre, ci sono le GPU della serie RTX 3000 di NVIDIA, disponibili come opzione su alcune configurazioni.

Debuttano i nuovi Dell Inspiron Plus: ottime specifiche e tante opzioni tra cui scegliere

La gamma di notebook di Dell si aggiorna con l’arrivo dei nuovi Inspiron Plus. Questa nuova generazione di laptop con sistema operativo Windows 11 in versione Home può contare su specifiche tecniche di ottimo livello, con l’obiettivo di garantire un livello di performance sempre molto elevato, in tutti i contesti di utilizzo. La gamma è particolarmente articolata, in modo da soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Si parte dal Dell Inspiron 13 Plus, modello più compatto della gamma, a cui si affiancano gli Inspiron 14 Plus e Inspiron 14 2 in 1 Plus. A completare l’offerta, infine, c’è il nuovo Dell Inspiron 16. I nuovi modelli di casa Dell possono contare su di un display in 16:10 con varie opzioni per quanto riguarda la risoluzione. Si parte dal Full HD (1920 x 1200 pixel) e si arriva fino ai pannelli 3K (3072 x 1920 pixel) passando per le varianti intermedie con pannello 2.2K (2240 x 1400 pixel).

Per quanto riguarda la CPU, ci sono svariate opzioni in base alla configurazione scelta. Come sottolineato in apertura, i nuovi Dell Inspiron Plus possono contare sui processori Intel Core di 12° generazione con la possibilità di scegliere i modelli ad alte prestazioni della serie H come l’Intel Core i7-12700H. Ci sono anche configurazioni più economiche con l’i5-12500H.

Da notare che la gamma comprende anche opzioni con il Core i7-1255U che garantisce un consumo energetico ridotto ma prestazioni ugualmente di ottimo livello. È possibile anche optare per varianti con processore Ryzen 5000 di AMD (attualmente, però, non disponibili in Italia). Per gli utenti c’è, quindi, la possibilità di individuare l’opzione migliore, valutando prestazioni e prezzi.

I notebook di Dell sono disponibili con varie combinazioni di RAM DDR5 e storage SSD PCIe NVMe M.2. Alcune varianti, inoltre, sono configurabili con le schede video RTX 3000 di NVIDIA e, in particolare con la RTX 3060, che rappresenta il giusto equilibrio tra prestazioni grafiche e consumi, oppure con la più economica RTX 3050, che offre buone performance lato GPU permettendo di risparmiare qualcosa in fase di acquisto.

Prezzi e disponibilità in Italia

I nuovi Dell Inspiron Plus sono già disponibili all’acquisto in Italia. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile consultare lo store online di Dell. La gamma è particolarmente ricca ma, al momento, è possibile acquistare esclusivamente il 14 Plus e il 16 Plus, entrambi disponibili in varie configurazioni con prezzi a partire da circa 1.050 euro. Il 14 2 in 1 e il 13, almeno per il momento, non sono ordinabili tramite lo store italiano di Dell. Le nuove proposte della gamma Dell dovrebbero, a breve, arrivare anche su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati del Paese.

