TikTok appare ormai come un fenomeno inarrestabile, tuttavia non tutto quello che viene proposto sulla piattaforma diventa virale a livello globale. Ad esempio, Live Shopping è una delle offerte dell’azienda che stenta a decollare.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, TikTok starebbe ridimensionando i suoi piani di lancio relativi allo shopping dal vivo in Europa e negli Stati Uniti.

Lo shopping in live streaming non sta decollando ovunque

TikTok ha testato il Live Shopping nel Regno Unito dalla fine dello scorso anno e il Financial Times a riferito che i live streaming non hanno attirato un grande pubblico e non hanno nemmeno generato molte vendite, al punto che alcuni degli influencer maggiormente coinvolti nei primi progetti hanno abbandonato del tutto la nave.

TikTok aveva già pianificato di lanciare lo shopping dal vivo in Germania, Francia, Italia e Spagna e sperava di lanciarlo negli Stati Uniti entro la fine dell’anno, ma ora la società ha riferito al Financial Times che attualmente si sta concentrando esclusivamente sul rendere il prodotto un successo nel Regno Unito. Il servizio è attivo anche in diversi paesi dell’Asia, dove il progetto è più maturo.

Lo shopping online dal vivo guidato da creatori e influencer rappresenta un’opportunità enorme per ByteDance, proprietaria di TikTok. Su Douyin, la versione cinese di TikTok anch’essa di proprietà di ByteDance, le vendite live si sono trasformare in enormi eventi culturali che generano grandi affari per rivenditori, creatori e piattaforme.

L’e-commerce dal vivo è un business enorme, ma non ancora in tutto il globo, tuttavia TikTok non ha intenzione di mollare l’osso, anche perché l’app continua a essere un luogo dove un numero enorme di persone di tutto il mondo trascorre il proprio tempo, quindi la piattaforma si candida appieno per far funzionare lo shopping sociale dal vivo anche al di fuori dell’Asia.

