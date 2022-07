Nonostante la posizione di dominio di Tesla nel mercato globale dei veicoli elettrici, altre case automobilistiche multinazionali stanno recuperando rapidamente terreno, quindi c’è da aspettarsi che il vantaggio dell’azienda di Elon Musk calerà in futuro. Nel frattempo le consegne di Tesla sono diminuite nel secondo trimestre del 2022, ecco l’analisi.

Gli analisti prevedono che la quota di mercato di Tesla crollerà nel 2025

Come indicato dall’analista di settore John Murphy della Bank of America nello studio annuale di Car Wars, l’attuale quota di mercato del 70% di Tesla crollerà all’11% nel 2025 per via della crescente concorrenza nel mercato dei veicoli elettrici, soprattutto da parte delle storiche case automobilistiche.

Entro il 2025 gli altri brand lanceranno qualcosa come 135 nuovi veicoli elettrici e probabilmente il dominio di Tesla nel mercato USA passerà a General Motors o Ford, visto che i due marchi storici acquisiranno una quota del 15% nel mercato dei veicoli elettrici.

Murphy ha aggiunto che General Motors prevede di rilasciare 17 nuovi modelli EV tra il 2023 e il 2026, mentre Ford ha in cantiere 6 nuovi modelli previsti per lo stesso periodo.

L’analista ha anche previsto che Tesla perderà presto la sua leadership negli Stati Uniti, con lo sviluppo che si sposterà radicalmente nella direzione opposta nei prossimi 4 anni. Lo studio stima che le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti aumenteranno di 8 volte passando dai 400.000 esemplari prodotti nel 2021 a oltre 3,2 milioni di veicoli previsti nel 2025.

Murphy sostiene che Tesla non è riuscita a sfruttare a dovere il monopolio dell’ultimo decennio espandendo di poco i suoi portafogli di prodotti e investimenti per mettersi al passo con altri competitor. Entro i prossimi 4 anni le case automobilistiche sveleranno 245 nuovi veicoli elettrici, il 60% delle quali sarà ibrida.

Le consegne di Tesla diminuiscono nel secondo trimestre del 2022

Dopo diversi trimestri di crescita impressionante, Tesla sta iniziando a rallentare. Qualche giorno fa la casa automobilistica di Elon Musk ha annunciato che tra aprile e giugno ha prodotto solo 258.580 veicoli elettrici e consegnato solo 254.695 auto, con un calo del 18% rispetto al primo trimestre 2022. Tuttavia Tesla afferma di aver prodotto più auto elettriche a giugno 2022 rispetto a qualsiasi mese precedente della sua storia.

L’azienda afferma che il calo del 18% su base trimestrale è dovuto alle continue sfide imposte dalla catena di approvvigionamento e agli stop derivanti da fattori non dipendenti dalla società, in primo luogo l’aumento dei casi di COVID-19.

