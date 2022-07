Tra i partecipanti dell’IdeenExpo di Hannover vi è anche Tesla, celebre brand del mondo delle auto elettriche che ha deciso di sfruttare la manifestazione tedesca per presentare una soluzione a dir poco stravagante: ci riferiamo ad un carrello con pannello fotovoltaico che potrebbe essere utilizzato come strumento per aumentare la normale autonomia di un veicolo.

Ma tra le caratteristiche di questo carrello con pannello fotovoltaico pensato da Tesla vi è anche la connessione a internet via satellite e ciò è possibile attraverso SpaceX Starlink.

Ecco il carrello fotovoltaico pensato da Tesla

In sostanza, energia solare e connessione ad internet garantita potrebbero rivelarsi un connubio di grande comodità in varie situazioni, come ad esempio quando ci si trova in campeggio (magari in località un po’ isolate).

Allo stato attuale questo carrello è ancora un prototipo e non è nemmeno sicuro che verrà messo in commercio (in ogni caso, per una sua eventuale distribuzione ci sarà comunque da avere molta pazienza).

Per quanto riguarda la potenza del carrello fotovoltaico, pare che i pannelli inclusi dovebbero riuscire ad arrivare a circa 300 W ed essere in grado di erogare 2,7 Kw, con la possibilità di offrire almeno 50 Km di autonomia aggiuntiva in condizioni ottimali (ossia in una bella giornata di sole).

Una curiosità sullo stand di Tesla alla manifestazione di Hannover ci viene fornita da Tesla_Adri, che su Twitter ha pubblicato le seguenti foto, aggiungendo che tra i suoi frequentatori vi erano molti impiegati della Volkswagen (a quanto pare provenienti dallo stand accanto):

Inoltre il popolare produttore ha portato all’IdenExpo un pacco batteria sezionato di una Tesla Model Y (auto che ora viene realizzata anche in Germania) per fornire ai visitatori una dimostrazione di come siano posizionate al suo interno le nuove celle 4680, soluzione che dovrebbe entrare nella fase di produzione di massa nella prima parte del 2024.