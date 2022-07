C’è tempo fino al prossimo 13 di luglio per sfruttare la nuova offerta proposta da Amazon su Kindle Unlimited. Il servizio in abbonamento che garantisce l’accesso illimitato ad oltre 1 milione di eBook, da qualsiasi dispositivo, viene proposto in promozione a chi non ha ancora usufruito dell’offerta. Grazie all’offerta in corso, quindi, è possibile beneficiare di ben 3 mesi gratis di Kindle Unlimited con un risparmio netto sul costo dell’abbonamento e, naturalmente, senza alcun vincolo. La nuova offerta prepara il terreno alla partenza dell’Amazon Prime Day in programma la prossima settimana (12-13 luglio). Vediamo i dettagli completi della nuova promozione di Amazon.

Kindle Unlimited: per i nuovi clienti ci sono 3 mesi gratis ma solo fino al prossimo 13 luglio

Fino alla prossima settimana è possibile sfruttare la nuova promozione dedicata a Kindle Unlimited. L’abbonamento in questione consente di accedere a più di 1 milione di eBook in modo illimitato e da qualsiasi dispositivo, tramite l’App di lettura Kindle. L’offerta in corso permette di accedere a 3 mesi gratis di Kindle Unlimited con un risparmio complessivo di 29,97 euro (l’abbonamento è disponibile, ricordiamo, con un prezzo di 9,99 euro al mese).

Da notare che è possibile attivare subito la promozione, per accedere all’intero catalogo a disposizione degli utenti Kindle Unlimited, e interrompere il rinnovo automatico, evitando ulteriori addebiti alla fine del periodo promozionale. Si tratta, quindi, di una promozione da cogliere al volo, anche considerando il periodo estivo e la possibilità di poter dedicare più tempo alla lettura tramite la piattaforma di Amazon Kindle.

Per sfruttare l’offerta e attivare i 3 mesi gratis di Kindle Unlimited è possibile seguire il link qui di sotto. L’offerta è riservata ai nuovi clienti. Chi ha già un abbonamento attivo (anche se sta usufruendo del periodo di prova da 30 giorni) o in passato ha attivato una promozione simile non potrà riscattare i 3 mesi gratis. Come sottolineato in precedenza, al termine del periodo gratuito, l’abbonamento si rinnoverà a 9,99 euro al mese salvo interruzione del rinnovo automatico.

>> Ottieni qui 3 mesi gratis di Kindle Unlimited <<

Da notare che la promozione dedicata a Kindle Unlimited, in scadenza il 13 luglio, è una delle varie offerte che Amazon sta riservando ai suoi servizi in questo periodo che anticipa la partenza dell’Amazon Prime Day. Per scoprire tutte le offerte in corso è possibile consultare la pagina dedicata del sito Amazon da cui si potrà poi accedere a tutti i link relativi alle offerte in corso per il proprio account.

Ricordiamo, inoltre, che Kindle Unlimited consente l’accesso al catalogo di eBook da qualsiasi dispositivo supportato (grazie alle applicazioni di lettura Kindle). Per un’esperienza di lettura migliore è però possibile acquistare uno degli eBook Reader Kindle. Le opzioni a disposizione degli utenti sono diverse e, per alcuni account, c’è anche la possibilità di sfruttare il pagamento in 5 rate senza interessi. Ecco i modelli disponibili: