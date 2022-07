Nella giornata di oggi, 4 luglio 2022, si è tenuto in Cina un nuovo evento di lancio targato Huawei e se le portate principali sono stati senza ombra di dubbio i nuovi smartphone della serie Huawei Nova 10 — dei quali vi abbiamo parlato in un articolo dedicato su TuttoAndroid.net —, non sono mancati prodotti di contorno per arricchire la presentazione e il riferimento è al nuovo tracker supereconomico Huawei Tag e al nuovo Huawei WiFi 3 Pro.

Insomma, dopo i due notebook e le cuffie true wireless lanciati in Italia a fine giugno, il produttore cinese è tornato all’attacco con altre novità.

Huawei Tag: lo sfidante di Apple AirTag (e non solo)

Partiamo dal piccolo tracker Huawei Tag, che va a collocarsi in quella nicchia di mercato che vede in Apple AirTag, Samsung SmartTag e nella linea Tile i nomi sicuramente più noti al pubblico. Per la verità, rispetto ai rivali è un prodotto molto diverso — e ciò vale anche a giustificarne il prezzo più basso —, visto che non dispone di GPS integrato e usa il Bluetooth per la localizzazione; insomma, considerato il crollo di popolarità dei dispositivi Huawei in Occidente a seguito del ban, l’efficacia di una simile soluzione fuori dai confini cinesi è tutta da dimostrare.

Huawei Tag è stato presentato come un dispositivo antismarrimento e tra le sue caratteristiche salienti si segnalano senza dubbio il prezzo contenuto e gli ingombri particolarmente ridotti. Il piccolo Tag di Huawei presenta, infatti, un peso di soli 6 grammi ed è spesso appena 5,6 mm. A dispetto di ciò, si tratta comunque di un dispositivo certificato IP67 contro acqua e polvere e con una batteria che promette un’autonomia fino ad un anno.

Il dispositivo supporta la tecnologia near-field search, con un emettitore di suoni d’allarme fino a 92 decibell e una finestra pop-up che viene mostrata per ricordare rapidamente all’utente del dispositivo eventualmente dimenticato in un determinato luogo. Come è stato spiegato in sede di presentazione, Huawei Tag supporta anche la ricerca di oggetti a lunga distanza e il rilevamento remoto della posizione grazie alla rete “find” di Huawei. Il tag si appoggia allo smartphone Huawei connesso al fine di ottenere la posizione corretta.

Per quanto riguarda eventuali preoccupazioni legate alla privacy, Huawei Tag riporta le informazioni sulla posizione in maniera crittografata, in maniera tale da garantire l’anonimato dell’utente. Questa caratteristica di protezione fa il paio con la segnalazione di eventuali sistemi di tracciamento sconociuti.

Al pari di altre soluzioni concorrenti, anche Huawei Tag può essere abbinato ad un portachiavi in pelle opzionale. Passando alle informazioni su prezzi di listino e disponibilità, al momento sono note soltanto quelle relative alla Cina e non si è parlato dell’eventuale commercializzazione su altri mercati. Huawei Tag sarà disponibile all’acquisto in patria a partire dal 30 luglio e avrà un prezzo di listino di 99 CNY (circa 14 euro al cambio attuale) in caso di acquisto singolo e di 299 CNY (circa 43 euro al cambio) per il pacchetto da quattro; il portachiavi in pelle costa 69 CNY (circa 10 euro al cambio).

Huawei WiFi 3 Pro: caratteristiche e prezzo

Huawei WiFi 3 Pro arriva in due varianti e mette sul piatto prestazioni fino a 300 Mbps in download.

Si tratta di una soluzione di rete di nuova generazione facile da trasportare (pesa soli 113 grammi); l’accesso a Internet avviene tramite la SIM inseribile. Detto delle prestazioni, la batteria da 3.000 mAh integrata promette fino a 12 ore di autonomia e fino a 700 ore di durata in standby. Il dispositivo permette di connettere fino a 32 dispositivi alla volta grazie al WiFi dual band 2,4 GHz e 5 GHz (che porta la velocità massima raggiungibile in download a 876 Mbps).

Il lato superiore presenta tutti gli indicatori di stato, di lato invece si trovano la porta di ricarica e il tasto di accensione.

Huawei WiFi 3 Pro si presta anche ad essere collegato al router di casa per fungere da extender.

Huawei WiFi 3 Pro sarà disponibile in Cina dal 13 luglio (pre-ordini da oggi) al prezzo di 499 CNY (circa 71 euro) per la variante standard e di 1.098 CNY (circa 157 euro) per il pacchetto annuale. Al momento non si sa se il prodotto arriverà su altri mercati.

