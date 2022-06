Nelle scorse ore il Gruppo Stellantis ha tolto i veli dalla nuova Citroen C4 X, che si presenta anche in versione completamente elettrica: e-C4 X. Soffermiamoci qui proprio su quest’ultima, visto che rappresenta un passo importante da parte del marchio francese nel settore della mobilità elettrica. Si tratta di un crossover, o meglio di un SUV coupé considerando forme e dimensioni generose, ma sinuose, che rendono quest’auto una sorta di ibrido, in linea con una tendenza comune a molti altri brand. Ma scopriamola meglio in dettaglio.

Design e tecnologia della nuova Citroen e-C4 X

Partiamo dal design della nuova Citroen e-C4 X, un’auto dalle forme particolari, lunga 4,6 metri, larga 1,80 e alta 1,53 metri. La Casa stessa, parlando di estetica sottolinea come il design sia unico e distintivo.

e-C4 X e C4 X e si distinguono dalla massa: mantengono la rotondità e il linguaggio stilistico inconfondibile di Citroën nel frontale, ma quando si gira intorno alla vettura si nota che la loro silhouette è molto diversa, molto più dinamica e attraente. Abbiamo voluto aggiungere lunghezza per garantire un maggiore comfort ai passeggeri posteriori e un bagagliaio molto capiente, per soddisfare le esigenze dei clienti che preferiscono un bagagliaio più tradizionale e di coloro che operano nel mercato del noleggio privato, ma senza conferire alla vettura un aspetto squadrato o sgraziato. Abbiamo quindi esteso ogni sezione il più possibile per ottenere la linea del tetto tipica di una Fastback, che confluisce fluidamente e senza interruzione nella linea del portellone posteriore, scendendo poi lungo il pannello posteriore scolpito fino al paraurti. A questo, si aggiunge un’altezza da terra più elevata e i rivestimenti protettivi che circondano l’auto e ne mascherano la lunghezza e danno l’impressione di uno slancio in avanti di tipo sportivo.

Con queste parole il Direttore del Design di Citroen Pierre Leclerq ha descritto le linee della nuova Citroen e-C4 X, che valgono ovviamente anche per la versione C4 X. Dunque, a parte i gruppi ottici posteriori a LED e il caratteristico taglio dei fari del frontale quello che più colpisce è la silhouette dell’auto, che le dona un che di originale e di ibrido.

All’interno, non manca lo spazio né per guidatore e passeggeri né per la tecnologia. Il centro di controllo sta al centro della plancia: uno schermo da 10 pollici che nasconde un sistema personalizzabile con applicazioni e widget, dotato di riconoscimento vocale e compatibile con i principali servizi connessi di Citroen, oltre che con Apple CarPlay e Android Auto, entrambi in versione senza fili.

Vale la pena citare l’illuminazione ambientale a LED del quadro strumenti digitale, la retroilluminazione delle funzioni di guida e di comfort, le luci anteriori e posteriori e il tetto apribile elettronicamente, o ancora le informazioni sui tempi di ricarica, sull’autonomia recuperata e sulla percentuale di ricarica raggiunta della Citroen e-C4 X.

Motori, autonomia e disponibilità

A parte le tre motorizzazioni a benzina e turbodiesel della versione standard (non tutte disponibili in egual modo nei diversi mercati), la nuova Citroen e-C4 X è dotata di un propulsore elettrico che, grazie a una batteria da 50 kWh offre un’autonomia di 360 km nel ciclo WLTP. La potenza è invece di 100 kW (136 cavalli) e 260 Nm di coppia, che si traduce, a dire di Stellantis, in un’accelerazione che da 0 a 100 km/h viene coperta in 9,5 secondi, mentre la velocità massima è pari a 150 km/h.

La garanzia della batteria è di otto anni o 160.000 km per il 70% della capacità di ricarica, ricarica che come anticipato promette 100 km di autonomia in appena 10 minuti, quando collegata con colonnine Fast Charge a corrente continua da 100 kW. Il ritmo è pari quindi a circa 10 km al minuto con l’80% della ricarica dell’auto che viene raggiunta in circa mezz’ora. Con una Wallbox 32 A i tempi salgono a 7 ore e 30 minuti per una ricarica completa, viceversa scendono a 5 usando il caricabatterie opzionale trifase da 11 kW.

Nel presentare la nuova Citroen e-C4 X, Stellantis non ha parlato di prezzi al momento. Ma visto che le vendite inizieranno a partire dal prossimo autunno 2022, ne sapremo di più a breve.

Forse ti sei perso: Hyundai Ioniq 6 è ufficiale: una berlina elettrica scolpita dal vento