Samsung presenta Galaxy Smart Tag per non perdere più alcun oggetto

In occasione del lancio della serie Galaxy S21 Samsung ha annunciato anche Galaxy SmartTag, un piccolo dispositivo Bluetooth che vi permetterà di tracciare qualsiasi prodotto non dotato di un sistema di localizzazione.

Si tratta dunque di un piccolo dispositivo (misura 40 x 40 millimetri) da collegare alle chiavi di casa o dell’auto, allo zainetto, al collare del cane o dovunque vogliate, con la possibilità di scoprirne in ogni momento la posizione grazie al Bluetooth 5.0 LowEnergy.

Galaxy SmartTag è realizzato in plastica e gode di certificazione IP53, per resistere anche alla pioggia, una funzione molto utile soprattutto se utilizzata con gli animali domestici. Il tag utilizza una batteria CR2032 in grado di garantire 280 giorni di autonomia prima che sia necessario sostituirla.

Tra le peculiarità di Galaxy SmartTag c’è la possibilità di utilizzare SmartThings Find, la nuova funzione in fase di roll out, per ritrovare il tag utilizzando la rete dei prodotti Galaxy. Anche se non è collegato direttamente a uno smartphone Galaxy (o di un’altra marca) il tag emette un segnale BLE che può essere raccolto dai dispositivi Galaxy nelle vicinanze.

le informazioni raccolte, crittografate e protette, sono inviate al proprietario, l’unico che potrà conoscerne con precisione la posizione, con la possibilità di recuperare rapidamente il dispositivo “perso”.

Galaxy SmartTag dispone di un pulsante che permette di ritrovare rapidamente lo smartphone connesso. Lo stesso avviene ovviamente in senso contrario, grazie alla nuova app Galaxy Find Network disponibile sui dispositivi Samsung e, a breve, anche sugli smartphone di altri brand.

Grazie all’app sarà possibile personalizzare la funzione del pulsante presente sul tag, così potrete ad esempio utilizzarlo per accendere la luce di casa quando rientrate, sfruttando SmartThings.

Samsung Galaxy SmartTag sarà in vendita dal 29 gennaio a 34,99 euro, ma se acquistate un qualsiasi Samsung Galaxy S21 tra il 14 e il 28 gennaio, lo riceverete in regalo insieme a un paio di cuffie true wireless.