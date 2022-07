Quest’anno Amazon Prime Day sarà un’occasione di intrattenimento ancora più imperdibile grazie alle nuove “Esperienze Prime Day” che permetteranno ai clienti Amazon Prime di vivere momenti davvero unici e indimenticabili attraverso lo shopping su Amazon.

Durante l’evento Prime Day, i clienti Amazon Prime potranno acquistare una selezione di prodotti esclusivi che nel prezzo includono la possibilità di accedere ad esperienze uniche da vivere in compagnia di artisti musicali, talent e influencer.

Oltre alle esperienze con i VIP, i clienti potranno anche visitare alcune piccole e medie imprese italiane che vendono i propri prodotti su Amazon.it e che mostreranno ai clienti come vengono realizzati alcuni dei prodotti più rappresentativi del Made in Italy, come ad esempio il Parmigiano Reggiano e i gioielli.

Amazon lancia per la prima volta le “Esperienze Prime Day”

Le “Esperienze Prime Day” sono disponibili al solo prezzo del prodotto abbinato, che va da un minimo di 13 euro fino a un massimo di 250 euro, e includono ad esempio un torneo di padel con Rudy Zerbi e Alexa al Padel Club Tolcinasco (MI) acquistando la racchetta MAS Padel al prezzo di 49,90 euro, un live showcase a Milano con il cantautore italo-inglese Jack Savoretti acquistando il CD soli 19,90 euro, un volo in elicottero sulle terre del Barolo con passeggiata tra i vigneti, light lunch e degustazione di vino locale presso la Cascina Lo Zoccolaio a Barolo (CN) e molte altre.

Tutte le “Esperienze Prime Day” saranno disponibili per l’acquisto una tantum il 12 e 13 luglio su www.amazon.it/esperienzeprimeday, dove sono disponibili anche tutte le informazioni del caso.

Nuove esperienze saranno disponibili ogni ora a partire dalle 10:00 fino alle 18:00, fino a esaurimento scorte, in ciascuna delle due giornate di offerte e saranno fruibili in date selezionate tra luglio e ottobre.

