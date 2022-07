Tra le indiscrezioni circa un possibile secondo Prime Day, alcune associazioni per i diritti dei consumatori europee hanno sollevato delle critiche sul processo di cancellazione dall’abbonamento ad Amazon Prime.

Le associazioni lamentano che per disdire Amazon Prime l’utente è costretto ad affrontare un iter tutt’altro che semplice fatto di complessi menu di navigazione, scelte poco chiare e ripetuti incentivi a non abbandonare il servizio, pertanto la Commissione Europea ha stabilito che la procedura di cancellazione deve essere semplice quanto quella per aderire al servizio.

Ora è molto più semplice disdire Amazon Prime

In seguito a un dialogo costruttivo tra le parti, Amazon si è impegnata ad allineare le sue pratiche di cancellazione alle regole per i consumatori vigenti nell’UE.

Nel comunicato della Commissione Europea è spiegato che ora bastano “due clic” per cancellare in modo semplice e chiaro la propria iscrizione al servizio Amazon Prime sia tramite desktop che attraverso l’app ufficiale.

Per cancellare l’iscrizione ad Amazon Prime ora è sufficiente accedere alla sezione “Il mio Amazon Prime”, successivamente andare in “Gestisci iscrizione”, espandere la voce “Aggiorna, cancella e altro” e infine selezionare “Termina l’iscrizione”.

Un portavoce di Amazon ha commentato la questione ribadendo che trasparenza e fiducia dei clienti rappresentano priorità assolute per l’azienda.

