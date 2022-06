A poche ore dai primi indizi svelati nei giorni scorsi ecco che Hyundai toglie definitivamente i veli da Ioniq 6. Si tratta di una berlina elettrica tecnologica e aerodinamica, con un design filante e sportivo che di certo non passerà inosservata. Nonostante la notevole lunghezza (sfiora i 5 metri) e le 5 porte, le sue forme e le proporzioni ricordano decisamente una coupé, soprattutto se vista da dietro con quella coda bassa e con lo spoiler a LED. Pensare a qualche auto del Gruppo Volkswagen, soprattutto fra i marchi Audi e Porsche è normale. Comunque, latitano al momento le informazioni relative alla componentistica presente sotto al cofano, ma questo è tutto quello che sappiamo su Hyundai Ioniq 6.

Hyundai svela Ioniq 6, una berlina coupé che punta tutto sull’aerodinamica

Design esterno

L’influenza della concept Prophecy su questa Hyundai Ioniq 6 la si nota subito, soprattutto nel profilo aerodinamico che è uno dei punti forti dell’auto considerando il coefficiente di resistenza aerodinamica raggiunto, pari a 0,21. Merito del frontale basso, dei deflettori d’aria attivi anteriori, ai passaruota ridotti, agli specchietti laterali digitali, dell’assenza di maniglie sporgenti delle portiere ma anche al sottoscocca curato appositamente e allo spoiler ispirato a un’ala ellittica, parte di un’area posteriore che ricorda da vicino la coda di una barca.

Ioniq 6 mostra un’emotiva convergenza tra funzionalità ed estetica. Il distintivo design streamline è il risultato della cooperazione stretta tra ingegneri e designer, con un’attenzione quasi ossessiva al dettaglio che pone al centro i valori dei clienti. Abbiamo creato Ioniq 6 come ambiente accogliente pensato per le persone, capace di offrire a tutti uno spazio piacevole e personalizzato ha dichiarato in tale occasione SangYup Lee, il responsabile del centro Hyundai Global Design.

Altra particolarità estetica, ma anche funzionale, di Hyundai Ioniq 6 riguarda l’integrazione di oltre 700 Parametric Pixel, distribuiti nei fari anteriori, nei gruppi ottici posteriori, che si sviluppano in larghezza formando linee senza soluzione di continuità, ma anche nei sensori anteriori, nelle guarnizioni delle bocchette dell’aria e nell’indicatore della console centrale.

Gli interni

Anche gli interni tradiscono presto l’attenzione di Hyundai alla tecnologia, con diversi elementi moderni che rendono Ioniq 6 all’avanguardia. Al di là dell’abbondanza di spazio, merito delle dimensioni (è lunga 4,85 metri, larga 1,88 e alta 1,45 con un passo di 2,95 metri), spicca l’unità di controllo centrale posta su una plancia modulare dotata di un display touchscreen da 12,3 pollici per il sistema di infotelematica a cui si aggiunge un cluster per la strumentazione che lo affianca, sempre da 12,3 pollici di diagonale, un doppio che va a formare un corpo unico in una planica minimale e priva di altri elementi di rilievo.

Dona un tocco di minimalismo in più l’illuminazione Dual Color Ambient Lighting che permette di personalizzare gli interni di Hyundai Ioniq 6 con uno spettro di ben 64 colori e sei temi a doppio colore, con la Speed Sync Lighting che, modificando automaticamente l’illuminazione in base alla velocità di percorrenza, le dona quel tocco particolare in più che non guasta.

C’è spazio anche per i materiali ecologici, con un approccio sostenibile che prevede rivestimenti dei materiali di varia natura. A seconda dell’allestimento scelto ci sono ad esempio pelli dei sedili trattate ecologicamente (benché Hyundai non spieghi come), tessuti PET (polietilene tereftalato) riciclati, e diverse altre cose.

Quando arriverà

Hyundai non ha rivelato altre informazioni al momento, né riguardo ai motori (comunque elettrici) e ad altre particolarità dell’auto. Di questa Hyundai Ioniq 6 ne sapremo tuttavia di più a breve visto che il costruttore dà appuntamento al prossimo mese di luglio per l’anteprima mondiale, occasione in cui rivelerà tutti i dettagli, le specifiche tecniche, le tecnologie e le caratteristiche dell’auto. Maggiori dettagli e immagini, in ogni caso, li trovate già nella pagina dedicata del sito ufficiale Hyundai.

