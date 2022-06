Quest’anno MG compirebbe cent’anni, se non fosse poi passata attraverso diversi altri marchi e contesti che hanno reso l’azienda automobilistica inglese un nome costantemente redivivo ma presente, non certo protagonista, nel settore automotive anche di questi ultimi anni. L’epoca cinese, sotto l’egida della SAIC Motor è ormai all’insegna delle auto elettriche, con il nuovo modello MG4 Electric che si appresta ad arrivare in Europa: una hatchback a 5 porte, proprio in queste ultime ore ufficializzata dal marchio. Fino a 450 chilometri di autonomia, da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e batteria One Pack, tanto per avere un primo assaggio di questa nuova auto elettrica in dirittura d’arrivo.

MG4 Electric è la prima hatchback a batteria di MG

MG4 Electric è una berlina compatta, un hatchback appunto, lunga 4,28 m, larga 1,83 m e alta 1,50 m. Una cinque porte adatta anche alla città, dunque, che oggi è stata svelata dal marchio britannico di proprietà cinese, che ne ha annunciato il prossimo arrivo in Europa. Nell’attesa che venga svelata ufficialmente il quarto trimestre del 2022, questo il periodo comunicato da MG, conosciamo ora diversi dettagli e immagini che ci permettono di osservarne le fattezze e comprenderne meglio la natura.

Design e interni

Esteticamente parlando, richiama per certi versi la Nissan Micra al posteriore per lo schema dei gruppi ottici, che tuttavia in questo caso si sviluppano anche in lunghezza, lateralmente alla Renault Clio, con quel particolare profilo dell’area bassa delle portiere che rientra. Il piglio sportivo c’è tutto, e lo si nota sia dal particolare spoiler doppio posteriore, sia dalle griglie del paraurti anteriore, che donano a questa MG4 Electric un carattere piuttosto grintoso.

All’interno la tecnologia non manca con il quadro strumenti digitale che fa coppia con uno schermo più grande, posizionato al centro della plancia, che sarà il cuore del sistema di infotelematica dell’auto. Non mancano tuttavia controlli e pulsanti fisici, che male non fanno affatto, specie su un’auto di fascia non proprio premium.

Motore, autonomia e durata nel tempo

MG4 Electric è una 100% elettrica dotata di batterie da 51 e 64 kWh a seconda della versione scelta, che secondo quanto dichiarato dal costruttore assicura rispettivamente fino a 350 e 450 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. La trazione è integrale solo in quest’ultimo modello, con potenza da 150 kW (circa 204 cavalli), la variante con la batteria da 51 kWh è invece a trazione posteriore ed è dotata di un’unità da 125 kW (circa 170 cavalli). Numeri alla mano, MG4 Electric accelera da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e vanta una velocità massima di 160 km/h.

Prestazioni a parte, lei è la prima auto MG a portare la piattaforma MSP in Europa, sviluppata dalla casa madre SAIC Motor, una piattaforma scalabile che giocherà un ruolo importante sul nostro mercato, a detta di MG. L’altra particolarità di MG4 Electric sta sempre ben sotto il cofano: il sistema One Pack della batteria capace di ottimizzare gli spazi arrivando a un’altezza minima di 110 mm, la più compatta del settore. L’altra chicca riguarda la durata nel tempo, garantita da MG grazie al supporto dei futuri sistemi di sostituzione delle batterie BaaS (Battery as a Service) e agli aggiornamenti OTA, per rendere l’auto e il suo software longeva e al passo coi tempi.

Come anticipato, MG ha annunciato di lanciare sul mercato europeo MG4 Electric nel quarto trimestre del 2022. Ci aspettiamo a breve ulteriori informazioni, magari sui prezzi e sull’effettiva disponibilità nei concessionari.

