Nelle scorse ore in Rete si sono diffuse delle interessanti indiscrezioni relative alle prossime generazioni di iPad che Apple avrebbe in programma di lanciare.

Tra tali device vi sarebbero tre modelli di Apple iPad Pro con processore M2, almeno uno dei quali non farà il suo esordio sul mercato prima del 2023.

Ecco i nuovi modelli di Apple iPad Pro in arrivo

Stando alle indiscrezioni, nel corso del 2022 il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare due nuove versioni di Apple iPad Pro, una con display da 11 pollici e l’altra con display da 12,9 pollici, entrambe animate da un processore Apple M2.

Il modello più piccolo dovrebbe avere un prezzo di partenza di 799 dollari e vantare il supporto alla connettività 5G e almeno 128 GB di memoria di archiviazione mentre il suo display non dovrebbe avere la tecnologia mini-LED, che dovrebbe essere invece presente nel modello più grande, che avrà un prezzo di partenza di 1.099 dollari e potrà contare sulla connettività 5G e almeno 128 GB di memoria.

In pratica, nel caso in cui tali indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, per la sua prossima generazione di tablet il colosso di Cupertino dovrebbe mantenere la stessa fascia di prezzo della precedente.

Ci sarebbe poi un terzo modello di Apple iPad Pro con processore M2 in arrivo, device che dovrebbe poter contare su un display da 14,1 pollici con tecnologia mini-LED e supporto ProMotion e su almeno 256 GB di memoria integrata. Per il prezzo di questa versione pare che si salirà a 1.400 dollari.

Passando ad Apple iPad mini, la prossima generazione non dovrebbe arrivare prima del 2023 e dovrebbe vantare un refresh rate a 120 Hz (quella attuale si ferma a 60 Hz) mentre la decima generazione di iPad dovrebbe vantare un display da 10,5 pollici con un restyling completamente laminato.

Appuntamento alle prossime indiscrezioni che, ne siamo certi, non si faranno attendere.

