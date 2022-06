A poco più di un mese dal debutto sul nostro mercato delle cuffie OnePlus Nord Buds, il produttore cinese pare sia già in procinto di svelare vari nuovi indossabili. Un noto informatore del settore, Mukul Sharma, parla di un’intera gamma di prodotti in arrivo, fra cui due paia di cuffie true wireless, uno smartwatch e una smartband. Ma scopriamo meglio quel poco che è emerso.

In arrivo da OnePlus un’intera gamma di dispositivi indossabili, si vocifera

Come anticipato, è Mukul Sharma a mettere sul tappeto la notizia, condivisa sul suo profilo Twitter e bollata come esclusiva. In soldoni, secondo l’informatore OnePlus starebbe per lanciare a breve due paia di cuffie true wireless inedite, di cui uno marcato Nord. Arriverebbero assieme a una nuova coppia di smartphone OnePlus nel terzo trimestre del 2022, quindi a momenti.

OnePlus Watch 2 e OnePlus Band 2 sarebbero invece rispettivamente uno smartwatch e una smartband in arrivo più in là, a suo dire, di cui tuttavia non sono emersi dettagli al momento.

In mancanza di maggiori informazioni, quel che pare evidente è che OnePlus sembra essere intenzionata a spingere con maggior forza verso il settore dei dispositivi indossabili, settore sempre più caldo, ma finora guardato dal produttore cinese un po’ da lontano, se non fosse per il ramo cuffie, dove il brand ne ha già di prodotti nel catalogo. Non ci resta che pazientare ancora un po’ per saperne di più.

In copertina OnePlus Watch (qui per la nostra video recensione dedicata)

