L’ultima versione M104 di Google Chrome per iOS consente di impostare il browser come provider di compilazione automatica delle password, quindi l’accesso ai vari account diventerà più semplice se si memorizzano le password su Chrome e si utilizza un iPhone.

L’aggiornamento aggiunge anche la nuova navigazione sicura avanzata e le azioni di Chrome all’app per iPhone e iPad. Molte di queste funzionalità sono già disponibili nella versione Android di Chrome.

Google Chrome ottiene anche nuove funzionalità di sicurezza e traduzione su iOS

Se la navigazione sicura avanzata è attivata su iOS, il browser di Google verificherà se i siti web che l’utente sta visitando sono pericolosi, inoltre Chrome lo avviserà se il suo nome utente e password sono stati compromessi non appena inserirà le proprie credenziali in un sito web, invitandolo a cambiarle ovunque.

Secondo quanto riportato nel post pubblicato sul blog di Google l’azienda sta semplificando la scoperta di nuovi contenuti o l’avvio di una nuova ricerca in Chrome per iOS quando l’utente non naviga da un po’ per rendere più facile sfogliare i contenuti, avviare una nuova ricerca o tornare facilmente ai siti visitati più di frequente. Google ha aggiunto che questa funzionalità sarà presto disponibile anche su Android.

Google afferma inoltre che questa nuova versione di Chrome aiuterà l’utente a capire con precisione la lingua della pagina che sta visitando e se deve essere tradotta per soddisfare le sue preferenze.

Nel frattempo Chrome Actions renderà più semplici operazioni come cancellare i dati di navigazione o aprire una scheda in incognito su iOS, poiché non sarà più necessario accedere al menu a tre punti, ma basterà digitare un termine di ricerca per l’impostazione nella barra degli indirizzi.

Google ha anche ottimizzato il menu a tre punti per evidenziare le destinazioni più utilizzate, come cronologia, password e impostazioni, che saranno disponibili nella parte superiore del menu, mentre le azioni come la creazione di segnalibri o l’aggiunta di elementi all’elenco di lettura saranno posizionati più in alto nel menu verticale.

