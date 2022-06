Uno video relativo allo smontaggio del caricabatterie da parete a doppia porta USB-C da 35 W di Apple rivela come l’accessorio è stato progettato.

L’ultimo alimentatore di Apple rappresenta un’aggiunta unica alla gamma grazie all’inclusione di due porte USB-C che consentono a due dispositivi di ricaricarsi contemporaneamente.

Il caricabatterie a doppia porta di Apple è completamente diverso dal solito

Il video di ChargerLab evidenzia che l’adattatore utilizza delle clip per fissare il modulo PCB, oltre a una sezione personalizzata nella parte superiore per tenerlo in posizione, inoltre è presente anche un pad termico che aiuta a raffreddare il prodotto sotto carico.

I componenti interni dell’adattatore sono in gran parte posizionati in modo simmetrico e sono completi di circuiti di alimentazione switching identici per ciascuna porta. Entrambi i circuiti sono collegati in parallelo per fornire fino a 35 W quando viene collegato un solo dispositivo, tuttavia la potenza può essere distribuita in modo non uniforme a seconda dell’assorbimento dei dispositivi collegati.

La presa di ingresso utilizza una coppia di piastre metalliche saldate direttamente al PCB e fungono da collegamento ai poli consentendone la sostituzione rapida e semplice durante la produzione di massa.

Nella sua analisi ChargerLab afferma che il design dell’adattatore a doppia porta è completamente diverso dal tradizionale caricabatterie Apple, sia esternamente che internamente. Ecco il video completo dello smontaggio del prodotto.