Lo scorso aprile WhatsApp rilasciato l’aggiornamento 2.22.10.9 della versione Beta dell’app per Android sul quale il team stava lavorando per incrementare le possibilità di scelta tra le emoji sfruttabili come reazioni.

La medesima funzionalità è stata individuata anche durante lo sviluppo della beta di WhatsApp Desktop e oggi abbiamo finalmente buone notizie anche per la versione Beta dell’app per iOS.

WhatsApp Beta porta più emoji per le reazioni anche su iOS

Come si può vedere nello screenshot condiviso da WABetaInfo, su iOS WhatsApp sta sviluppando una sezione trascinabile in cui è possibile selezionare e cercare qualsiasi emoji che si desidera utilizzare per reagire al messaggio. Inoltre, nella stessa sezione appare anche una riga dedicata alle reazioni scelte di recente.

Purtroppo non è chiaro quando la possibilità di reagire utilizzando qualsiasi emoji sarà disponibile per tutti, ma se volete essere tra i primi a riceverla su iOS potete iscrivervi alla versione sperimentale di WhatsApp tramite il Programma TestFlight beta.

Recentemente WhatsApp ha introdotto nella Beta per iOS anche il filtro delle chat non lette, mentre Meta ha da poco annunciato il rilascio di nuove opzioni dedicate nella sezione delle impostazioni dedicata alla privacy.

