Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS ai fortunati iscritti al programma beta tramite TestFlight.

L’aggiornamento porta la versione in anteprima dell’app per iOS alla 22.13.0.73 (nelle impostazioni di WhatsApp, invece, viene indicata come 2.22.13.73) e rilascia una nuova funzionalità, già vista sulle versioni beta del client desktop e di quello Android, ai beta tester.

WhatsApp Beta per iOS 22.13.0.73: ecco le novità

Anche la versione beta del client per iOS di WhatsApp aggiunge la possibilità di filtrare le chat non lette, a distanza di un paio di settimane dal rilascio della funzionalità per il client desktop e di circa una settimana dal rilascio per il client Android (con la versione 2.22.13.14 di WhatsApp Beta).

Questa nuova opzione era già disponibile per gli account Business dal mese di gennaio ma il team di sviluppo aveva in programma di renderla disponibile presto anche per gli account standard: detto, fatto, con l’ultimo aggiornamento 22.13.0.73 di WhatsApp Beta per iOS, reso disponibile tramite il programma Testflight nelle scorse ore ai pochi e fortunati utenti iscritti al programma, la funzionalità sta gradualmente raggiungendo tutti i beta tester.

Per sfruttare la possibilità di filtrare le chat non lette, l’app presenta un pulsante filtro posizionato alla destra della barra di ricerca, molto simile a quello che è stato implementato su WhatsApp Desktop beta.

Sfruttando il filtro, l’app mostrerà unicamente le chat che contengono messaggi non letti, rendendone più facile, agli utenti, la gestione. Per cancellare il filtro, basterà toccare nuovamente il pulsante dedicato o cliccare la dicitura presente al centro della schermata (come si può apprezzare dall’immagine precedente, in inglese è “Clear filter” e immaginiamo che possa essere reso con “Cancella filtro” in italiano).

Come segnalato dal portale specializzato WaBetaInfo, quando il filtro per le chat non lette è attivo e un utente sfrutta la barra di ricerca, nei risultati mostrati da WhatsApp saranno presenti unicamente messaggi provenienti dalle chat non lette.

Ribadiamo, infine, che si tratta di una funzionalità in via di rilascio graduale ai beta tester che eseguono la versione 22.13.0.73 di WhatsApp Beta per iOS, contrassegnata come versione compatibile per ricevere la funzionalità: non tutti potrebbero averla già ricevuta ma sono previste ulteriori attivazioni nelle prossime settimane. Per vedere la funzionalità anche sulla versione stabile della popolare app di messaggistica, ci sarà da attendere ancora un bel po’.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Sfortunatamente il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, con l’ultimo slot per accedervi disponibile circa un anno fa. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

