Presentata solo qualche mese fa la serie D di Ninebot è una delle più interessanti nel mercato attuale dei monopattini elettrici, visto che copre diverse fasce di prezzo e di prestazioni. A partire da oggi, e fino alle 9 di lunedì 20 luglio, lo store online Goboo lancia una speciale promozione estiva che vi permette di risparmiare oltre 50 euro sull’acquisto di uno dei tre modelli a disposizione, di cui andiamo subito a riepilogare i dettagli.

Ninebot Serie D in offerta

Sono tre i monopattini che compongono la serie Ninebot D, differenti tra di loro per potenza e autonomia, oltre che ovviamente per il prezzo. Si parte da Ninebot D18E, il più piccolo dei tre, dotato di un motore da 250 watt che gli permette di superare pendenze fino al 10%.

La batteria da 183 Wh gli permette di raggiungere un’autonomia massima di 18 Km, con una velocità massima di 25 Km/h, nel rispetto delle norme vigenti. È dotato di pneumatici con camera d’aria, per migliorare il comfort sulle strade più accidentate, di un freno a tamburo posteriore e di un freno elettronico sulla ruota anteriore.

Ninebot D28E riprende il look del fratello minore, aggiungendo però un motore da 300 watt e una batteria da 275 Wh, che gli permettono di superare pendenze fino al 15% e di raggiungere un’autonomia di 28 chilometri. Rimangono i limiti di velocità, l’impianto frenante e le ruote ad aria, così come le luci anteriore e posteriore.

Il modello più performante della serie è Ninebot D38E, dotato di un motore da 300 watt e di una batteria da 367 Wh, che gli permettono di avere un’autonomia massima di 38 Km, superare pendenze fino al 20% e raggiungere una velocità massima di 25 Km/h.

Una serie davvero completa quindi, che offre modelli per chi deve compiere solo pochi chilometri per recarsi al lavoro o per chi al contrario deve affrontare un tragitto più lungo.

Prezzi e link di acquisto

Vediamo dunque i prezzi che Goboo ha preparato per questa iniziativa promozionale, che ricordiamo sarà valida solamente per 72 ore. A seguire trovate quindi i prezzi e i relativi link per l’acquisto:

Per tutti gli acquirenti in omaggio un caschetto del valore di 30 euro mentre aggiungendo 19,90 euro sarà possibile portarsi a casa uno speaker Bluetooth del valore di 39,90 euro.

Informazione Pubblicitaria