Negli ultimi tempi, Samsung ha portato sul mercato dei prodotti che vanno oltre il concetto tradizionale di monitor e ora — più precisamente nella giornata di ieri, 15 giugno 2022 — ha lanciato una nuova promozione allo scopo di incentivare l’acquisto degli Smart Monitor: gli acquirenti potranno ottenere fino a 12 mesi di Netflix in regalo.

Insomma, dopo che soltanto due giorni fa — tanto per rimanere in tema di periferiche — vi avevamo parlato dei nuovi monitor Odissey di Samsung, oggi andiamo a vedere i dettagli di questa nuova iniziativa promozionale.

Fino a 12 mesi di Netflix con Smart Monitor Samsung: come partecipare

Presentata sotto l’altisonante slogan “Vivi l’intrattenimento dell’altro mondo”, la nuova promozione di Samsung è rivolta a tutti coloro i quali acquisteranno uno degli Smart Monitor coinvolti. Il produttore sudcoreano ha messo a disposizione anche una guida video, ma i passaggi da seguire per partecipare alla promozione sono pochi e semplici, eccoli spiegati:

Acquistare uno Smart Monitor promozionato dal 15 giugno 2022 al 31 Luglio 2022 inclusi. Effettuare la registrazione dello Smart Monitor su Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del Prodotto Promozionato. Attendere la ricezione del codice di attivazione Netflix entro 30 giorni dall’e-mail di validazione.

Disponibile da ieri, dunque, la promozione presenta una scadenza fissata per il prossimo 31 luglio.

Premi: dettagli per tutti i modelli in promozione

Qualche chiarimento aggiuntivo si rende necessario in riferimento ai premi che la promozione sugli Smart Monitor Samsung mette a disposizione. Sì, perché alcuni modelli danno diritto a dodici mesi di abbonamento Netflix, altri modelli danno diritto a sei mesi di abbonamento e altri ancora soltanto a tre mesi abbonamento.

In particolare, Samsung ricorda che:

gli Smart Monitor che danno diritto a un voucher valido per la sottoscrizione di un abbonamento di 12 mesi del piano standard Netflix del valore di 12,99 euro al mese (per un valore totale pari ad € 155,88 IVA inclusa) sono: LS43AM700UUXEN; LS43BM700UUXEN; LS32BM801UUXEN; LS32BM80BUUXEN; LS32BM80GUUXEN; LS32BM80PUUXEN;

valido per la sottoscrizione di un abbonamento di del piano standard Netflix del valore di 12,99 euro al mese (per un valore totale pari ad € 155,88 IVA inclusa) sono: LS43AM700UUXEN; LS43BM700UUXEN; LS32BM801UUXEN; LS32BM80BUUXEN; LS32BM80GUUXEN; LS32BM80PUUXEN; gli Smart Monitor che danno diritto a un voucher valido per la sottoscrizione di un abbonamento di 6 mesi del piano standard Netflix del valore di 12,99 euro al mese (per un valore totale pari ad € 77,94 IVA inclusa) sono: LS32AM700UUXEN; LS32AM700URXEN; LS32AM700PRXEN; LS32BM700UUXEN; LS32BM701UUXEN;

valido per la sottoscrizione di un abbonamento di del piano standard Netflix del valore di 12,99 euro al mese (per un valore totale pari ad € 77,94 IVA inclusa) sono: LS32AM700UUXEN; LS32AM700URXEN; LS32AM700PRXEN; LS32BM700UUXEN; LS32BM701UUXEN; gli Smart Monitor che danno diritto a un voucher valido per la sottoscrizione di un abbonamento di 3 mesi del piano standard Netflix del valore di 12,99 euro al mese (per un valore totale pari ad € 38,97 IVA inclusa) sono: LS27AM500NUXEN; LS27AM500NRXEN; LS27AM501NUXEN; LS27BM500EUXEN; LS27BM501EUXEN; LS32AM500NUXEN; LS32AM500NRXEN; LS32AM501NUXEN; LS32BM500EUXEN; LS32BM501EUXEN.

In merito ai premi offerti si rendono necessarie anche altre precisazioni. Prima di tutto, va detto che il credito previsto per i tre premi viene caricato, previo utilizzo del voucher recapitato, direttamente sull’account Netflix dell’utente e la durata si riferisce al piano di abbonamento standard (l’utente può anche scegliere un piano di abbonamento diverso, ma questo ovviamente va ad incidere sulla durata del premio). Secondariamente, è bene sottolineare che il voucher ricevuto dal cliente nel contesto di questa promozione dovrà essere attivato entro e non oltre il 30 settembre 2022, dopodiché non sarà più utilizzabile.

Come approfittare della promozione

Per partecipare subito alla promozione registrando un Samsung Smart Monitor acquistato, per maggiori dettagli e per leggere il regolamento completo, potete visitare la pagina dedicata a questo link. In questa sede vi basti sapere che la promozione è valida per tutti i prodotti acquistati sul territorio italiano (sono esclusi la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), sia nei punti vendita fisici che espongono il relativo materiale pubblicitario che sugli store online elencati nel regolamento (tra i quali figurano MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, ePrice e Yeppon, ma non Amazon).

Tra questi ultimi non poteva ovviamente mancare lo store ufficiale online di Samsung, di cui trovate di seguito la pagina dedicata agli Smart Monitor:

Acquista Smart Monitor su samsung.com

