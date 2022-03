Ufficiale in Italia Samsung Smart Monitor M8, un nuovo dispositivo che si presenta oggi come più moderna alternativa dei cugini M5 e M7 che la casa sudcoreana presentava un anno e mezzo fa, in Italia da fine maggio 2021.

Parliamo di prodotti piuttosto particolari che, per certi versi, sono una via di mezzo fra una smart TV e un classico monitor, per diverse ragioni. Questo nuovo modello, Samsung Smart Monitor M8, si differenzia dai due sodali perché presenta diverse novità, sia estetiche che funzionali, che scopriamo subito insieme nei paragrafi a seguire.

Caratteristiche e funzioni di Samsung Smart Monitor M8

Le funzioni software del monitor

Come intuibile dal nome, parliamo di un monitor ricco di funzioni intelligenti. Per questo vale la pena di partire proprio da qui, dalle funzionalità di Samsung Smart Monitor M8. Innanzitutto è un dispositivo che consente all’utente di ricreare un ambiente di home office anche senza utilizzare un PC, collegandosi a diversi dispositivi tramite lo Smart Hub aggiornato. C’è la possibilità di connettersi in modalità wireless a PC Windows e Mac, c’è Samsung DeX, Apple AirPlay 2, o ancora, i servizi cloud di Microsoft 365 integrati.

Samsung Smart Monitor M8 è compatibile, oltre che con YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple TV+ via Wi-Fi (e senza computer), col mirroring dei contenuti dello smartphone, vanta la SlimFit Camera, una sorta di webcam magnetica e removibile con risoluzione Full HD e funzioni di face tracking e auto zoom che identifica il volto e mette a fuoco automaticamente il soggetto.

In più il monitor supporta app di videochiamate come Google Duo, è dotato di SmarThings Hub, un centro IoT che permette di monitorare i dispositivi smart in modalità wireless grazie al pannello di controllo che integra le informazioni e i controlli dei dispositivi collegati, di un app store da cui scaricare altre applicazioni. E se ciò non bastasse, Samsung Smart Monitor M8 conta anche un microfono Far Field Voice ad alta sensibilità che permette di interagire con gli assistenti vocali (Bixby e Amazon Alexa) che comprende la funzione Always On Voice.

Lato immagini, infine, il monitor assicura elevati livelli di comfort grazie alla tecnologia adaptive picture che regola automaticamente la luminosità e la temperatura del colore a seconda dell’illuminazione ambientale.

Le specifiche di Samsung Smart Monitor M8

Comprese le peculiarità software, è tempo di parlare di caratteristiche tecniche, di hardware insomma. Partiamo dallo schermo di Samsung Smart Monitor M8, un pannello piatto da 32″ di diagonale in formato 16:9 e con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel), HDR, HDR10+, copertura del 99% dello spazio colore sRGB, angoli di visione fino a 178°, luminosità massima pari a 400 cd/m2 e frequenza d’aggiornamento di 60 Hz.

Da segnalare la presenza del supporto regolabile in altezza (HAS) e in inclinazione, le porte micro HDMI, 2 USB C e per l’alimentazione (fino a 65 W), due altoparlanti da 5 W 2.2, la connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2 e, per finire, un pratico telecomando per gestire Samsung Smart Monitor M8 da remoto.

Design e immagini di Samsung Smart Monitor M8

Lato design, Samsung Smart Monitor M8 è stato aggiornato rispetto ai sodali M5 e M7, presentandosi con forme molto eleganti e minimali: lo spessore di questo nuovo modello è pari a 11,4 mm, circa 3 volte più sottile dei suddetti. Diversi anche i colori che Samsung ha studiato affinché il monitor possa intonarsi al meglio con l’arredamento del proprio studio: si va dai classici Warm White e Daylight Blue a tinte più estrose quali il Sunset Pink e lo Spring Green.

Prezzi e disponibilità di Samsung Smart Monitor M8

Nonostante Samsung lo abbia annunciato ufficialmente per il mercato italiano, non si è ancora sbottonata per quel che riguarda i prezzi (negli USA costa 700 dollari la colorazione bianca, mentre le altre tre 730 dollari). Conosciamo tuttavia la disponibilità di Samsung Smart Monitor M8: in Italia sarà acquistabile in preordine a partire dal 4 aprile, giorno in cui torneremo ad aggiornarvi coi prezzi ufficiali e tutte le informazioni utili per comprarlo (presto anche su Amazon).

