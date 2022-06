Il governo punta ad una decisa accelerazione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Se sino ad ora ammontano a 1.101 i provvedimenti attuativi approvati dal Governo Draghi dal momento del suo insediamento, nell’immediato futuro è previsto un aumento deciso dell’attività a carico dei ministeri interessati. Tra i settori interessati, ci sarà naturalmente quello dei trasporti, con un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile.

In questo ambito, infatti, l’intervento sarà particolarmente corposo con provvedimenti come l’aumento del tempo a disposizione per immatricolare le auto con ecobonus e la stretta sulle manutenzioni all’interno delle metropolitane. Tra i tanti interventi previsti anche quelli in tema di e-bike, su cui ormai da tempo sta montando la polemica. Vediamo di cosa si tratta in questo caso.

La bozza del dl trasporti sulle e-bike a pedalata assistita

Il nuovo dl trasporti all’esame del Consiglio dei Ministri prende in carico il problema rappresentato dalle biciclette a pedalata assistita. Per chi produce o trucca le due ruote elettriche, permettendo ai modelli di raggiungere una velocità superiore ai 25 chilometri orari sono in arrivo sanzioni. In particolare, il provvedimento stabilisce che i “velocipedi a pedalata assistita” i quali vanno a sviluppare velocità tali da oltrepassare la soglia in questione sono da considerare alla stregua di ciclomotori.