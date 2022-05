Sono passati due anni da quando vi avevamo parlato del nuovo inizio di Harley-Davidson con la creazione della divisione Serial 1 dedicata alle bici elettriche e, dopo che il primo modello aveva raccolto un consenso quasi unanime per il suo design curato e la qualità costruttiva di livello molto alto, eccoci a parlare della seconda generazione di e-bike, stavolta frutto di una nuova collaborazione con Google Cloud.

Questo annuncio arriva a pochi giorni dal lancio della seconda moto elettrica, ma ovviamente parliamo di un prodotto completamente diverso.

Serial 1: e-bike di seconda generazione e Google Cloud

A quanto si apprende, proprio le funzioni legate a Google Cloud sono la novità più importante della seconda generazione di bici elettriche firmate Serial 1, MOSH/CTY e RUSH/CTY. Oltre a queste, inoltre, si segnala la presenza di un cavo USB-C, ma pare che le novità finiscano qui.

Tornando a Google Cloud, mettendo a frutto questa preziosa partnership, Serial 1 ha rilasciato un’app tutta nuova per le e-bike di seconda generazione, la quale a detta del produttore è “tra le prime ad integrare la nuova soluzione software Intelligent Product Essentials di Google Cloud, che porta con sé funzionalità predittive, proattive e intelligenti per migliore l’esperienza di eBicycle di ogni ciclista”.

Tra le funzioni in argomento si parla in particolare di: “app-controlled security features”, navigazione con Google Maps, dati di percorrenza raccolti in tempo reale direttamente dalla e-bike e mostrati sul display della dashboard.

Serial 1 ha parlato anche di connettività ponendo l’accento sul fatto che “la maggior parte delle app per e-bike comunicano esclusivamente mediante la tecnologia wireless Bluetooth, il che vuol dire che alcune funzioni essenziali possono essere impiegate soltanto in prossimità di un altro dispositivo con Bluetooth. La piattaforma di nuova generazione /CTY di Serial 1 porta la connettività oltre la tecnologia Bluetooth attraverso l’integrazione di un sofisticato dispositivo Internet of Things (IoT) che consente la connessione non solo tramite la tecnologia wireless Bluetooth, ma anche utilizzando la connettività di rete mobile e/o GPS, per garantire un accesso affidabile alla bici anche quando non è nel campo visivo proprio o di chiunque altro”.

Gli utenti avranno anche la possibilità di sfruttare la funzione di connettività delle nuove e-bike di Serial 1 per individuare la propria bici su una mappa, in caso di furto (Pinpoint). In aggiunta a questo, gli utenti verranno informati mediante notifiche push nel caso in cui la bici venisse mossa mentre parcheggiata.

La nuova applicazione dedicata può essere altresì sfruttata alla stregua di una dashboard, offrendo così accesso ad una serie di informazioni utili come velocità, durata della corsa, distanza, autonomia, potenza del veicolo elettrico e del ciclista, efficienza e percentuale residua di carica della batteria.

Per quanto riguarda la dotazione hardware, a meno che il team di Serial 1 non abbia tenuto nascosto qualche dettaglio, pare che l’unica novità sia rappresentata dal cavo USB-C incluso sotto l’attacco del manubrio, che può essere sfruttato per ricaricare lo smartphone o altri dispositivi durante la guida. Oltre a questo, si segnala solo un’inedita colorazione blu. Il resto dell’hardware non dovrebbe aver subito modifiche, si parla dunque di un motore elettrico Brose S Mag (con 90 Nm di coppia), di una trasmissione a cinghia Gates Carbon Drive e di un cambio automatico CVT. Tutti i modelli della gamma permettono di raggiungere una velocità massima di 20 mph (32 km/h), fa eccezione solo il modello RUSH/CTY SPEED disponibile negli Stati Uniti che può raggiungere velocità di classe 3 di 28 mph (45 km/h). La batteria può essere da 529 Wh o da 706 Wh a seconda del modello.

Immagini, prezzi e disponibilità

Nel complesso, dunque, le nuove bici elettriche di Serial non differiscono poi molto dai modelli di prima generazione. Per quanto riguarda i prezzi, il listino europeo è compreso tra i 3.999 euro e i 5.200 euro. In Italia possono essere acquistate attraverso i rivenditori Harley-Davidson.

