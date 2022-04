A partire dal prossimo 13 aprile sarà possibile usufruire del bonus mobilità sostenibile 2022, rivolto a coloro che hanno sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e/o hanno rottamato un veicolo di categoria M1 (trasporto di persone, massimo otto più il conducente) nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020.

Bonus mobilità sostenibile 2022: credito d’imposta fino a 750€

In buona sostanza, il bonus consiste in un credito di imposta (quindi non un rimborso effettivo) che riconoscerà un massimo di 750€ a coloro che, nel periodo interessato, hanno acquistato bici, monopattini o bici elettriche, abbonamenti a servizi di trasporto pubblico, servizi di mobilità in condivisione o sostenibile.

Per quanto concerne il rimborso relativo ai veicoli di categoria M1, per usufruirne è necessario che, contestualmente alla rottamazione del vecchio veicolo, sia stato acquistato un nuovo veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 inferiori ai 110 g/km.

La nuova agevolazione rientra nel pacchetto di agevolazioni contenute nel decreto Rilancio (articolo 44 comma 1-septies del 34/2020) e, tramite un provvedimento firmato alla fine del mese di gennaio 2022, prevede una soglia di rimborso complessiva pari a 5 milioni di euro.

Questo credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi come riduzione delle imposte dovute e va utilizzato entro il periodo d’imposta 2022. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza, sarà poi resa nota la percentuale di credito d’imposta che spetterà a ciascun soggetto (sempre entro il tetto di spesa di cui parlavamo prima dei 5 milioni di euro).

Come usufruire del bonus

In generale, per usufruire del bonus (ovvero per richiedere il credito d’imposta) basterà comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 13 aprile prossimo ed entro il 13 maggio 2022, l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta richiesto tramite un modello di istanza apposito per il riconoscimento del credito d’imposta, reperibile direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per scaricare il modello (formato PDF), per le istruzioni su come compilarlo e per tutta l’informativa relativa all’iniziativa, vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus mobilità sostenibile 2022 – Agenzia delle Entrate

Entro cinque giorni dall’invio della richiesta per accedere al bonus mobilità sostenibile 2022, verrà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico (o lo scarto) della stessa.

