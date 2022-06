Netflix ha annunciato il via alle iscrizioni per un reality ispirato al gioco mortale della fortunatissima serie sudcoreana Squid Game.

Il titolo dello show è Squid Game: The Challenge e secondo il trailer ufficiale pubblicato dal colosso dello streaming, 456 pretendenti si sfideranno finché ne rimarrà solo uno che metterà le mani sul premio da ben 4,56 milioni di dollari.

Netflix annuncia Squid Game: The Challenge, il reality ispirato alla serie TV

Come nella serie TV, Netflix selezionerà 456 giocatori che si affronteranno in una serie di giochi a eliminazione diretta, sulla falsariga del gioco mortale di Squid Game.

Il creatore della serie Hwang Dong-Hyuk collaborerà nello sviluppo della competizione, ma ovviamente nel reality show l’eliminazione dal gioco non comporterà l’uccisione del giocatore, per inciso.

L’evento si svolgerà nel 2023 in una location del Regno Unito nel corso di quattro settimane e verrà ripreso in tutte le sue fasi per produrre un reality show che verrà pubblicato in streaming su Netflix.

Le selezioni sono già aperte per le persone di tutto il mondo che abbiano compiuto 21 anni, siano in possesso di un passaporto valido per tutta la durata delle riprese e abbiano una buona conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi è sufficiente visitare la pagina squidgamecasting.com, dove sono disponibili tutte le informazioni per partecipare alla selezione.

