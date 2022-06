Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a giugno 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di due anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese tra primavera ed estate, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a giugno 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a giugno 2022

Film in uscita su Apple TV+

Cha Cha Real Smooth (original)

L’unica novità Apple TV+ di giugno 2022 per quanto riguarda i film è Cha Cha Real Smooth, pellicola diretta da Cooper Raiff che vede tra i protagonisti Dakota Johnson. Fresco di college e senza idee chiare per il futuro, il ventiduenne Andrew vive insieme alla sua famiglia nel New Jersey e fa l’organizzatore di feste, in particolare per Bar e Bat mitzvah. Un giorno, proprio durante uno degli eventi organizzati, conosce e stringe amicizia con una giovane madre, Domino, e con la figlia autistica Lola. Una storia d’amore non convenzionale da non perdere per gli amanti del genere. Disponibile in streaming dal 17 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cha Cha Real Smooth.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Physical – stagione 2 (original)

Le novità Apple TV+ di giugno 2022 tra le serie TV si aprono con la seconda stagione di Physical, serie di Annie Weisman. Ambientata in un’idilliaca, fragile e soleggiata San Diego degli anni ’80, è una dark comedy che segue le vicende di Sheila Rubin (interpretata da Rose Byrne), casalinga tormentata e apparentemente sommessa che sostiene le aspirazioni politiche del brillante e controverso marito. Appassionatasi di aerobica, Sheila avvia un rivoluzionario business con le videocassette e si trasforma da casalinga soffocata e trascurata in una lifecoach. Dopo aver lanciato con successo il suo primo video di fitness, incontrerà nuovi ostacoli sul suo cammino. Combattuta tra la lealtà verso il marito (Rory Scovel) e i valori che rappresenta, e una pericolosa attrazione per qualcun altro, si ritrova a dover affrontare nuovi agguerriti concorrenti sulla sua strada per costruire un vero impero del fitness. Disponibile dal 3 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Physical.

For All Mankind – stagione 3 (original)

Cambiamo completamente genere con la terza stagione di For All Mankind, serie sci-fi drammatica che racconta in modo alternativo il primo sbarco dell’uomo sulla Luna: ipotizza che la corsa allo spazio sia stata vinta dall’Unione Sovietica e non dagli Stati Uniti, e che dunque siano stati proprio i russi a toccare per primi il suolo lunare. La prima stagione è ambientata negli anni ’60 e ’70, la seconda negli anni ’80, mentre questo nuovo capitolo, formato da dieci episodi, farà un ulteriore salto in avanti nel tempo arrivando all’inizio degli anni ’90. L’obiettivo è la conquista di Marte: una nuova corsa verso il pianeta rosso tra russi e statunitensi (più un terzo inaspettato concorrente), con il ritorno del cast capitanato da Joel Kinnaman e Shantel VanSanten. Disponibile in streaming sulla piattaforma dal 10 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di For All Mankind.

Lovely Little Farm (original)

Le novità Apple TV+ di giugno 2022 accolgono anche un programma per bambini in live action, al debutto sulla piattaforma il 10 giugno 2022. Dai creatori di “Topsy & Tim” e dei “Teletubbies“, Lovely Little Farm è stata ideata in collaborazione con la dottoressa Gail Melson, esperta nel campo dell’interazione uomo-animale. Segue le sorelle Jill e Jackie mentre amano e nutrono gli animali della loro fattoria immersa tra i campi di lavanda: essere una giovane contadina non è semplice, ma ogni giorno riserva nuove avventure e la possibilità di crescere. Per la realizzazione degli animali è stata utilizzata la più recente tecnologia in collaborazione con Industrial Light and Magic. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lovely Little Farm.

Home – Case d’avanguardia – stagione 2 (original)

Tra le serie da vedere questo mese su Apple TV+ c’è Home – Case d’avanguardia, giunta alla seconda stagione. La docuserie, nominata agli Emmy, porta il pubblico verso nuove destinazioni, offrendo uno sguardo inedito delle case più innovative del mondo: ogni episodio svela la visionarietà di chi ha saputo osare e dare forma ai propri sogni in tutto il mondo, tra Paesi Bassi, Sudafrica, Indonesia, Australia, Messico, Islanda e non solo. Attraverso le storie uniche dei proprietari, la docuserie racconta le idee e le intenzioni alla base della loro visione e mostra straordinarie case che hanno lasciato un impatto indelebile nelle loro vite. Disponibile dal 17 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Home – Case d’avanguardia.

Loot – Una fortuna (original)

Chiudiamo le principali novità da non perdere su Apple TV+ a giugno 2022 con Loot – Una fortuna, nuova serie TV di genere comedy con protagonista Maya Rudolph. Molly Novak è una miliardaria che vive una vita da sogno tra jet privati, una villa enorme, un mega yacht e tutto quello che potrebbe desiderare. Quando il marito la tradisce dopo 20 anni di matrimonio, lo scandalo diventa pubblico e finisce in pasto ai tabloid. Vicina a toccare il fondo, la donna scopre l’esistenza di una fondazione benefica a suo nome gestita da Sofia Salinas (Michaela Jaé Rodriguez) e intraprende un viaggio alla scoperta di sé: aiutare gli altri potrebbe proprio essere la chiave per riprendere il controllo della sua vita, soprattutto grazie all’aiuto del devoto assistente Nicholas, della stessa Sofia e del suo team. Disponibile in streaming sulla piattaforma dal 24 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Loot – Una fortuna.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Shining Girl (finale di stagione) – 3 giugno 2022

Il serpente dell’Essex (finale di stagione) – 10 giugno 2022

Teheran (finale stagione 2) – 17 giugno 2022

Now and Then (finale di stagione) – 24 giugno 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a giugno 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

