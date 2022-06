È passato quasi un mese ormai dal debutto sul mercato cinese di Xiaomi Smart Band 7, uno dei prodotti più attesi dell’anno per il settore dei braccialetti intelligenti. L’attesa tanto elevata ha portato tuttavia qualche boccone amaro per chi la sospirava da un po’, viste le poche novità introdotte, fra cui l’assenza del GPS.

C’è tuttavia la possibilità che Xiaomi porti presto sul mercato una versione Pro, con tutto quello che ci si aspettava dalla versione standard. Ma per il momento non sono altro che voci di corridoio di cui è necessario attendere conferma. Intanto, attendiamo il lancio globale di quest’ultima, di Xiaomi Smart Band 7, visto che pare sia in arrivo a momenti, considerate le indiscrezioni da cui sono emersi persino i prezzi europei. Ma scopriamone di più.

I prezzi di Xiaomi Smart Band 7 (presunti) e gli indizi del lancio globale

Come al solito, uno dei mezzi che ci permettono di avere una prima idea sull’imminente debutto in un mercato sono le certificazioni. E per quanto riguarda Xiaomi Smart Band 7, ne è comparsa di recente una all’NCC, al TDRA degli Emirati Arabi Uniti e un’altra all’IMDA di Singapore.

Nonostante paia legittimo alzare le sopracciglia, visto che come mercati c’entrano ben poco con il nostro, si tratta tuttavia di indizi importanti relativi al debutto globale di Xiaomi Smart Band 7, visto che finora è in vendita esclusiva sul mercato natio, quello cinese (nonostante sia possibile acquistarla ad esempio qui).

Ma oltre al lancio globale, della nuova smartband di Xiaomi trapela anche il prezzo europeo, condiviso da un noto leaker noto come SnoopyTech. A suo dire Xiaomi Smart Band 7 dovrebbe costare fra i 50 e i 60 euro.

Non è specificato se si tratti della versione standard o della variante con NFC (che in Cina costa 50 yuan in più). Ma sono più o meno queste le cifre da aspettarsi visto che Xiaomi Mi Smart Band 6, di listino è arrivata al prezzo di 49,99 euro, a 54,99 euro la versione NFC. Comunque, con tutta probabilità ne sapremo di più nel giro di qualche giorno o al massimo di settimane a questo punto.

