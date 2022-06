La consegna di pacchi tramite drone anziché corriere potrebbe sembrare ancora oggi una pratica avveniristica, tuttavia Amazon non è lontana dall’inaugurare questo tipo di servizio per la sua colossale piattaforma di e-commerce.

Nel suo comunicato l’azienda riporta di aver ingaggiato centinaia di scienziati, ingegneri, professionisti aerospaziali e futuristi che hanno lavorato duramente per anni con uno scopo ambizioso: rendere realtà la consegna dei pacchi tramite droni non controllati da un essere umano, anche a lunghe distanze.

I clienti Amazon in California saranno tra i primi a sperimentare il servizio Prime Air

Entro la fine dell’anno i clienti Amazon che vivono a Lockeford, in California, saranno tra i primi a ricevere le consegne tramite drone attraverso il servizio Amazon Prime Air.

Lockeford è stata scelta per via dei suoi legami storici con l’industria aeronautica, poiché la comunità vanta uno dei primi pionieri dell’aviazione, Weldon B. Cooke, che ha costruito e pilotato i primi aerei all’inizio del 1900.

Presto i residenti avranno l’opportunità di iscriversi per la consegna gratuita tramite droni di migliaia di articoli di uso quotidiano e forniranno il loro feedback sul servizio Prime Air.

Quando lancerà il servizio a Lockeford, Amazon investirà anche nella comunità, creando nuovi posti di lavoro, collaborando con la Federal Aviation Administration (FAA) e le organizzazioni locali e contribuendo a ridurre le emissioni di carbonio.

La sfida intrapresa da Amazon non poteva che essere ambiziosa, in quanto la maggior parte dei droni non ha la capacità di rilevare ed evitare altri velivoli e ostacoli e sono limitati a un piccolo raggio si azione.

In quest’ottica la società ha creato un sofisticato sistema di rilevamento ed evitamento degli ostacoli che consentirà ai suoi droni di effettuare operazioni senza osservatori visivi e a distanze maggiori, evitando in modo sicuro e affidabile altri velivoli, persone, animali domestici e altri ostacoli mobili e fissi.

Mentre scende per consegnare il pacco nel cortile di un cliente, il drone di Amazon si assicura che ci sia una piccola area intorno al luogo di consegna libera da persone, animali o altri ostacoli.

Entro la fine dell’anno i clienti a Lockeford vedranno gli articoli idonei per il servizio Prime Air su Amazon e avranno l’opportunità di effettuare un ordine come farebbero normalmente. Successivamente riceveranno un orario di arrivo stimato con un tracker di stato per il loro ordine.

Per queste consegne il drone volerà verso il luogo di consegna designato, scenderà nel cortile del cliente e si librerà a un’altezza di sicurezza, quindi rilascerà in sicurezza il pacchetto e risalirà in quota.

Amazon spiega che ci sono voluti anni per inventare, testare e migliorare queste tecnologie rivoluzionarie ed è entusiasta di iniziare a schierarle sul campo.

