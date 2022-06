Fiat, ora Stellantis, porta avanti la sua strategia di elettrificazione della gamma e lo fa ufficializzando il Fiat E-Doblò, la nuova versione EV del veicolo tuttofare che si affianca al Nuovo Fiat Doblò e si propone come alternativa versatile — è disponibile sia in versione autovettura, solo elettrico, sia in configurazione van — per la città e per tutte le incombenze della vita quotidiana.

Fiat E-Doblò è il terzo veicolo full electric della gamma di prodotti FIAT e FIAT Professional e si segnala anche per un’autonomia interessante e per la buona dotazione di sistemi per la sicurezza alla guida. Accanto a questo, il marchio ha ufficializzato anche un più tradizionale nuovo Doblò con motore endotermico, disponibile sia con alimentazione a diesel che a benzina, ma in questa sede ci occuperemo prevalentemente del più innovativo E-Doblò.

Fiat E-Doblò: uno strumento per la città, ora anche elettrico

Fiat E-Doblò è il rappresentante della quinta generazione di un modello molto importante per il marchio torinese e punta a ridurre lo stress e migliorare la sicurezza della guida cittadina, proponendosi come strumento ideale per le famiglie nella versione autovettura e come veicolo da lavoro nella versione van.

E-Doblò si inserisce nella menzionata strategia di elettrificazione del costruttore: Fiat mira a completarla entro il 2024 in Europa e ad offrire una gamma completamente elettrica a partire dal 2027. Da questo punto di vista, E-Doblò è un modello doppiamente significativo, si tratta infatti del terzo modello elettrificato per FIAT, dopo il debutto di Nuova 500 e E-Ulysse, e del terzo veicolo elettrico per FIAT PROFESSIONAL, dopo E-Ducato e E-Scudo.

Il nuovo Doblò viene proposto in due lunghezze e tre diverse configurazioni — VAN, Furgone Crew Cab, Combi — e offre un’ampia gamma di motorizzazioni; tra le caratteristiche significative si segnalano quelle che Fiat chiama “Magic Features”: “Magic Cargo”, che consente un aumento della capacità di carico di 0,5 m3 e di caricare oggetti lunghi come tubi o scale, grazie ad una capacità di carico in lunghezza di 3,4 m; Magic Mirror, uno specchio retrovisore digitale da 5” che permette tre differenti visualizzazioni: specchio retrovisore, visione completa della blind spot area e telecamera posteriore; Magic Plug, che consente di utilizzare l’energia elettrica prodotta dalla batteria per esigenze specifiche come il cargo frigo o il banco di lavoro per elettroutensili.

Mentre Doblò raggiunge fino a una tonnellata di portata, E-Doblò offre fino a 800 kg su entrambi i passi (lungo e corto), consentendo di caricare fino a 2 euro-pallet.

Fiat E-Doblò per le famiglie

Fiat E-Doblò, nella versione autovettura, è pensato dal costruttore come un veicolo particolarmente adatto alle famiglie, comprese quelle con animali domestici, grazie anche alla sua spaziosità, alla sua capacità di traino di 750 kg e alla possibilità di essere equipaggiato, su richiesta, con un lunotto posteriore apribile denominato Magic Window.

Passando ai dati tecnici, Fiat E-Doblò è lungo 4,4 metri, può avere fino a 3 sedili singoli nella seconda fila, tutti dotati di serie del sistema Isofix, il sistema standardizzato di fissaggio all’auto del seggiolino per bambini. Naturalmente, tutta la seconda fila (o parte di essa) è ripiegabile per aumentare la capacità di carico.

Prestazioni

Venendo alle prestazioni di questo C-Van, il nuovo E-Doblò è dotato di motore elettrico con potenza di 100 kW, pacco batterie da 50kWh, per una velocità massima di 130 km/h e fino a 260 Nm di coppia massima.

Il produttore segnala oltre 280 km di autonomia nel ciclo WLTP, ricordando la presenza della ricarica rapida “Quick Charge” fino a 100 kW, che permette di ricaricare in corrente continua l’80% della batteria in soli 30 minuti.

Le modalità di guida disponibili sono tre: “Normal” per la guida nel traffico di tutti i giorni, “Eco” per migliorare il risparmio di energia e “Power” per sfruttare al massimo la potenza di picco del veicolo. L’elettrificazione non ha alterato la struttura del veicolo: E-Doblò è disponibile nelle stesse dimensioni, caratteristiche e configurazioni dei VAN con motorizzazioni a combustione termica.

ADAS e sicurezza

Il Nuovo Doblò è dotato di un pacchetto di 17 funzioni di sicurezza e ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Di serie, sulla versione autovettura, Fiat offre:

Traffic sign recognition : per il riconoscimento automatico della segnaletica stradale;

: per il riconoscimento automatico della segnaletica stradale; Forward collision Warning e Active Safety Brake : la frenata d’emergenza automatica, che si attiva per ridurre il rischio di collisione;

: la frenata d’emergenza automatica, che si attiva per ridurre il rischio di collisione; Lane Keeping Assist , per avvertire il conducente se il veicolo sta uscendo dalla corsia di marcia e riportarlo gradualmente nella posizione corretta;

, per avvertire il conducente se il veicolo sta uscendo dalla corsia di marcia e riportarlo gradualmente nella posizione corretta; Driver Attention Alert, che monitora il livello di attenzione del guidatore e segnala quando è il momento di fare una pausa dalla guida.

Per il resto, si può fare menzione di Grip Control, Hill Descent Control, head-up display, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e telecamera posteriore.

Altre novità

Tra le novità, Fiat segnala anche il Magic Top, un tetto in vetro panoramico che offre maggiore spazio nei vani portaoggetti grazie ad una mensola trasparente e un roof case posteriore, accessibile sia dall’interno sia dall’esterno del veicolo; e la funzione opzionale Magic View, che facilita le manovre di parcheggio grazie alla telecamera a 180°. Per l’esperienza multimediale, è presente la radio 8” DAB compatibile con Apple Carplay / Android Auto.

Nuovo Fiat Doblò e E-Doblò: disponibilità e Launch Edition

Nuovo Fiat Doblò e E-Doblò verranno prodotti nello stabilimento di Stellantis a Vigo, in Spagna, dove verrà sfruttato il programma K9 esistente e di successo che serve altri marchi Stellantis.

Per quanto riguarda il mercato italiano, va segnalata la Launch Edition con cui Fiat E-Doblò debutta nel nostro Paese: la versione è in colore Blu Mediterraneo e include il Launch Pack (barre sul tetto, Magic Window, cerchi in lega da 16” neri, specchietti ripiegabili elettricamente, alzacristalli posteriori elettrici ed oscurati), volante soft touch, quadro strumenti digitale 10” e Magic Top. Nei prossimi mesi arriverà il resto della gamma.

