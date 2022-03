FIAT ha lanciato il nuovo E-Ulysse, il “people mover” completamente elettrico con cui il popolare produttore automobilistico fa ritorno nel segmento europeo dei Multi Purpose Vehicle.

E-Ulysse ha il medesimo nome del precedente modello, che è stato prodotto fino al 2010 e rappresenta per la FIAT un altro importante step nel viaggio intrapreso verso la mobilità sostenibile, iniziato con il lancio della Nuova 500.

A dire del produttore automobilistico, E-Ulysse può essere considerato il veicolo ideale per i servizi di trasporto come VIP shuttle e hôtellerie.

Le principali caratteristiche di FIAT E-Ulysse

Il nuovo E-Ulysse può vantare una dotazione tecnica di tutto rispetto per quanto riguarda la categoria delle auto elettriche. Ecco i dati diffusi dal produttore:

capacità di batteria da 75 kWh

percorrenza fino a 330 km, ciclo WLTP, la soluzione ideale per muoversi liberamente in ambiente urbano ed extraurbano, rispondendo alle necessità di mobilità di tutti

velocità massima 130 km/h potenza massima 100 kW (136 CV)

coppia 260 Nm

equipaggiato di serie con sistema fast charge da 100 kW per caricare all’80% la batteria in soli 45 minuti

per la ricarica domestica e pubblica c’è anche la possibilità per il cliente di utilizzare il cavo trifase MODE 3 da 11 kW e le Wallbox by Mopar

Tra i punti di forza della sua nuova auto elettrica il team di FIAT ci tiene a mettere in evidenza alcuni aspetti come la presenza di un nuovo dispositivo per la sanificazione dell’aria per mezzo di luce ultravioletta UV-C interna, un sistema di aria condizionata a tre zone (guidatore, passeggero anteriore e area posteriore) con regolazione indipendente e un tetto panoramico in vetro (standard sulla versione Lounge).

Previous Next Fullscreen

Ed ancora, il nuovo E-Ulysse è stato realizzato con l’idea di offrire ai clienti un vero e proprio salotto su 4 ruote, tanto che il produttore sostiene che possa essere utilizzato anche per organizzare riunioni di lavoro in movimento.

Non manca la possibilità di riconfigurare lo spazio interno in base alle esigenze e, attraverso un sistema di modulazione, trasformare E-Ulysse in una sorta di vero e proprio piccolo furgone (con la possibilità di caricare oggetti lunghi fino a 3,5 metri).

Tra le funzionalità incluse vi sono il Traffic Sign Recognition (sistema che riconosce i segnali stradali riportandoli sul display e avvisa il conducente del limite di velocità corrente), il Lane Departure Warning (avverte il guidatore se il veicolo si sta dirigendo fuori dalla corsia), il Side Blind-Spot Alert (sistema che monitora gli angoli ciechi posteriori e invia un segnale luminoso sullo specchietto esterno in caso ci siano veicoli troppo vicini durante la manovra di sorpasso), il Forward collision warning (avverte il conducente di eventuali pericoli di collisione con altri veicoli o pedoni), l’Active Emergency Brake Control (attiva in automatico i freni in caso di rischio di collisione) e il controllo elettronico della stabilità (ESP) gestito dalla funzione Grip Control (può essere regolata a seconda del tipo di fondo stradale).

Previous Next Fullscreen

Per quanto riguarda l’aspetto Infotainment, FIAT ha previsto tre livelli di radio integrata, con incluso il supporto ad Apple CarPlay, Android Auto e servizio Connect Nav di TomTom.

E-Ulysse sarà prodotto in Francia e potrà essere ordinato in Italia già da questo mese mentre nelle concessionarie dovrebbe arrivare a maggio.