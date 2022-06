Un nuovo trend è diventato virale e il veicolo non poteva che essere TikTok. Questa volta si tratta di una frase da pubblicare come commento a qualsiasi video.

Se aprite i commenti di qualsiasi video è probabile leggerne uno ricorrente: “Sì ok ma fammi un beat”. Ecco come è nata la mania.

TikTok è pieno di commenti “Sì ok ma fammi un beat”

Un tiktok pubblicato l’1 giugno dall’utente @xCarme diventato virale ha lanciato questo bizzarro trend di commentare con questa frase ogni video che si visualizza sulla piattaforma.

Il ragazzo racconta di aver risposto a un commento di un amico produttore con “Sì ok ma fammi un beat” e di aver notato che altri utenti hanno iniziato a scrivere la stessa frase in risposta al produttore, spingendo il tiktoker a pubblicare un nuovo video per lanciare una sfida senza senso.

La challenge consiste nel commentare tutti i tiktok con la fatidica frase senza taggarlo, con l’obiettivo di arrivare al punto in cui apre un video e vede un commento con 600 like a “Sì ok ma fammi un beat” (in realtà “si ok ma fammi un beat”).

Il risultato è che ora quasi tutti i video di TikTok in Italia sono stati letteralmente sommersi da questo commento privo di senso e il video di xCarme attualmente conta 1,3 milioni di visualizzazioni.

