Dopo un periodo sottotono, durato fin troppi anni ormai, Lancia pare decisa a riprendersi quella fetta di mercato che le è sfuggita di mano. Lancia Renaissance è il nome del piano di Casa Stellantis con cui il brand punta a rilanciarsi sul mercato debuttando nel settore elettrico con tre nuovi modelli al debutto nel 2024, nel 2026 e nel 2028.

Questo è il programma ufficializzato da Lancia nei giorni scorsi, un piano presentato così dal CEO Luca Napolitano: Lancia è ora pronta per l’Europa, per fare il primo passo per diventare un marchio rispettato e credibile del segmento premium. Il nostro piano decennale, approvato lo scorso settembre, sta prendendo forma passo dopo passo. Siamo il marchio Italian Elegance e questo è il nostro Rinascimento. Innovazione e Design senza tempo sono sempre stati i nostri principi e valori fondamentali, e a questi vogliamo aggiungere sostenibilità e responsabilità perché guardiamo al futuro con grande ambizione.

Il primo appuntamento, quello del 2024, è dedicato alla nuova Lancia Ypsilon, city car che verrà lanciata con un powertrain 100% elettrico, chiaramente. Due anni più tardi, nel 2026 sarà la volta invece della nuova ammiraglia, lunga 4,6 metri, con buona probabilità un SUV: Lancia per ora ha dichiarato semplicemente che avrà il compito di traghettare il marchio nel segmento più importante in Europa. La seguirà nel 2028 la nuova Delta elettrica, di cui tuttavia non sappiamo praticamente nulla ad oggi.

Dunque, il piano è delineato, ma di dettagli non ce n’è praticamente traccia fuorché quanto scritto finora. Ciò nonostante, c’è già chi ha avuto modo di immaginare e dare forma al modello di mezzo, quello atteso per il 2026: il primo SUV elettrico di Lancia. Seguiteci.

Le immagini e i primi dettagli del SUV elettrico di Lancia, l’ammiraglia attesa per il 2026

Le informazioni e le immagini che seguono arrivano dai colleghi di Motor1.com, che nonostante la scarsità di informazioni reperibili finora sul web, han provato a dare forma a questo presunto SUV elettrico verso cui Lancia pare destini grandi speranze. Di certo c’è che sarà elettrico al 100%, verrà prodotto a Melfi nel nuovo stabilimento di Stellantis e che sarà lungo suppergiù 4,6 metri, dimensioni che lo pongono fra un SUV e un crossover, considerando le auto a ruote alte.

Comunque, la base dei render che vedete qui sotto deriva in parte anche dal concept DS Aero Sport Lounge presentato due anni fa oltre che dalla Lancia Delta di prima generazione, di cui si notano vari elementi stilistici del frontale. L’assetto rialzato la distingue presto da quest’ultima, la nuova piattaforma STLA Medium, è quella attesa per un SUV elettrico che potrebbe montare un pacco batterie con capacità compresa fra gli 87 e i 104 kWh, sempre a dire della fonte.

Assenti le informazioni relative al motore, che difficilmente sarà sui livelli del concept cui accennavamo, dotato di un propulsore elettrico da 680 cavalli che garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h pari a 2,8 secondi. È probabile piuttosto che Lancia opti per un’unità più equilibrata fra mere prestazioni e autonomia.

Al momento non sappiamo altro, e non ci resta che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni, anche solo per metter un primo mattone su quella che, soprattutto dagli appassionati del marchio, è un’auto decisamente attesa, vista l’enfasi che già l’abbraccia.

Forse ti sei perso: Stellantis acquista Share Now e punta a fare sul serio col car sharing