Attraverso Free2move, il gruppo Stellantis ha acquisito Share Now, la joint venture nata dalla fusione di Car2go del gruppo Mercedes-Benz e DriveNow di BMW.

Il raggiungimento dell’accordo rientra nella strategia Dare Forward 2030 del gruppo Stellantis che punta alla crescita finanziaria dei propri servizi per la mobilità condivisa.

Il servizio di Share Now è attivo in 16 città europee con una flotta di 10.000 veicoli e 3,4 milioni di utenti, mentre Free2move è presente a oggi in 7 città negli Stati Uniti e in Europa, con una flotta di 2500 veicoli. Dalla sinergia nasce quindi una piattaforma di car sharing globale con una flotta complessiva di 12.500 veicoli.

Stellantis acquista Share Now per un car sharing globale

Se verrà approvata dagli enti regolatori di mercato, l’acquisizione rafforzerà la componente di car sharing di Free2move che offre anche servizi di noleggio con conducente, noleggio a breve e lungo termine, leasing, posti auto, colonnine per la ricarica dei veicoli per la mobilità elettrica e servizi per le flotte aziendali.

Nell’annuncio dell’acquisizione Brigitte Courtehoux, CEO di Free2move, ha sottolineato l’importanza che questa acquisizione riveste nell’accelerare la crescita dell’azienda in termini di profitto, dichiarando che ora la società è più vicina a raggiungere l’obiettivo di espandere la presenza di Free2move in tutto il mondo puntando a 15 milioni di utenti attivi entro il 2030. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati annunciati.

