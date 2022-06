TikTok sta testando un nuovo strumento per gli utenti che permette loro di visualizzare i contenuti a pieno schermo attraverso una “modalità senza distrazioni”.

La nuova modalità elimina didascalie, pulsanti, informazioni sull’audio e altri elementi dell’interfaccia per gli utenti che scorrono i contenuti dell’app.

TikTok testa la nuova modalità senza distrazioni

L’utente Matt Navarra ha pubblicato su Twitter lo screenshot della nuova funzionalità, inoltre TechCrunch ha rilevato che alcuni utenti possono persino nascondere i Mi piace, i commenti e le condivisioni per provare un’esperienza di visualizzazione senza fronzoli.

Gli utenti che fanno parte del test limitato che hanno accesso alla modalità senza distrazioni vedranno apparire l’opzione nel menu che compare applicando una pressione prolungata sullo schermo appena sotto l’opzione “Aggiungi ai preferiti”.

Dopo le numerose funzionalità aggiunte per i creatori di contenuti, la piattaforma questa volta si è concentrata sull’esperienza utente, tuttavia appare improbabile che questa opzione sarà apprezzata dai creatori, poiché gli spettatori in questa modalità non possono vedere informazioni come il loro nome utente e le didascalie sui loro post.

Al momento non abbiamo informazioni in merito a se o a quando questa funzionalità verrà rilasciata a tutti gli utenti di TikTok.

