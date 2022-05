Lunedì 6 giugno 2022 prenderà il via la Apple Worldwide Developers Conference 2022 e fan e appassionati sono già in fermento per le novità che verranno annunciate dal colosso di Cupertino, tra cui spiccheranno iOS 16 e tvOS 16.

A una settimana esatta dall’apertura della conferenza, il solito Mark Gurman di Bloomberg ha segnalato delle nuove e interessanti indiscrezioni sulle novità software di casa Apple nella più recente edizione della sua newsletter Power On. Dal momento che di quelle hardware ci siamo occupati in altri articoli dedicati, adesso spostiamo il focus proprio su iOS 16 e tvOS 16.

iOS 16 più social, tvOS 16 pensa alla smart home

Partiamo da iOS 16: in merito al sistema operativo degli iPhone, Gurman aveva già segnalato varie novità in arrivo, dal monitoraggio della salute al sistema di gestione delle notifiche, passando per significativi miglioramenti per la schermata di blocco, nella quale dovrebbero trovare posto anche dei nuovi sfondi con funzioni paragonabili a quelle di veri e propri widget (dunque con maggiori possibilità di interazione).

In aggiunta a questo, ora la fonte riporta che la nuova release di iOS porterà con sé anche il supporto alla modalità always on nella schermata di blocco. Di questa novità molto interessante (nel mondo della mela, visto che in ambito Android non lo sarebbe affatto), vi avevamo già parlato giusto ieri in relazione agli iPhone 14 Pro, pertanto vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Per quanto riguarda la portata dei ritocchi che a Cupertino starebbero pianificando di introdurre, il giornalista dice di non aspettarsi un rinnovamento grafico di iOS 16 e iPadOS 16 dirompente come lo era stato a suo tempo iOS 7, tuttavia ci sono aspettative di non poco conto circa “importanti cambiamenti nella gestione delle finestre e del multitasking, in modo particolare sugli iPad”.

Ecco quanto riferito da Gurman in merito a iOS 16 e tvOS 16:

“In Messaggi, mi aspetterei più funzionalità in stile social network, in particolare in materia di messaggi vocali. Il sistema operativo della Apple TV, tvOS, otterrà un maggior numero di collegamenti dedicati alla smart home, mentre quello dei Mac otterrà alcune app rinnovate graficamente e una più necessaria revisione delle Preferenze di Sistema per renderle più in linea con le Impostazioni su iOS. Ciò include l’organizzazione delle impostazioni per app”.

Il giornalista di Bloomberg non è convinto che l’app Salute verrà portata anche su iPad e Mac, tuttavia verrà significativamente potenziata con novità che funzioneranno con iPhone su iOS 16 e Apple Watch.

