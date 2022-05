Ecovacs non ha bisogno di particolari presentazioni: quando si parla di robot aspirapolvere, il suo nome è sempre nella lista dei prodotti consigliati e con i nuovi modelli della serie Deebot T10 appena annunciati, il produttore promette un ulteriore avanzamento sulla strada delle pulizie smart grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI).

Punti di forza comuni agli Ecovacs Deebot T10

In totale, la nuova serie di robot aspirapolvere e lavapavimenti di Ecovacs è composta dai tre modelli Deebot T10, Deebot T10 Plus e Deebot T10 Turbo. Ad accomunare tutti e tre i modelli è la presenza della tecnologia AI AIVI 3.0, che il produttore ha continuato a sviluppare al fine di migliorare il rilevamento degli ostacoli; inoltre l’assistente vocale YIKO permette di controllare il proprio robot tramite dei semplici comandi vocali.

Il produttore non ha mancato di porre l’accento sul sistema di pulizia in quattro fasi, che promette risultati sempre impeccabili. Senza dimenticare la piastra vibrante con tecnologia OZMO Pro 3.0 migliorata, la quale ottimizza in misura notevole la pulizia ad acqua.

Naturalmente, il modello più carrozzato della gamma è Deebot T10 Turbo, che offre un sistema di pulizia OZMO Turbo basato su due spazzole rotanti.

Le pulizie smart con intelligenza artificiale: AIVI 3.0

Per la prima volta, Ecovacs ha scelto di portare il concetto di pulizie smart basate sull’intelligenza artificiale su tutti i modelli della nuova serie e, come detto, lo ha fatto attraverso l’implementazione della tecnologia AI AIVI 3.0. Grazie al più potente processore Horizon Sunrise 3, l’AI integrata è 16 volte più efficace rispetto ai modelli della generazione precedente, mentre il riconoscimento di una singola immagine arriva ad essere anche 20 volte più veloce.

Dall’insieme di questi miglioramenti tecnici discende la capacità della famiglia Ecovacs Deebot T10 al completo di rilevare ed evitare ostacoli, animali e persone ancora più velocemente. Questo perché l’intelligenza artificiale è in grado di determinare fino a 18 tipi di ostacoli, mobili e materiali sul pavimento.

Inoltre, la videocamera integrata Starlight HD promette una navigazione senza intoppi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Proprio questa caratteristica permette alla famiglia Deebot T10 di comunicare in tempo reale, cosicché ogni angolo della casa possa essere tenuto sotto controllo tramite video e chat vocale.

“OK YIKO, pulisci casa”

Siete particolarmente pigri e non volete neppure prendere in mano lo smartphone per gestire il vostro robot aspirapolvere? Ecovacs ha pensato anche a voi integrando l’assistente vocale YIKO, il primo “assistente interattivo in linguaggio naturale integrato per robot domestici del settore”. YIKO supporta anche più lingue e sfrutta varie tecnologie di interazione vocale basate sull’intelligenza artificiale, tra cui la semantica vocale di Google, al fine di migliorare la precisione e i tempi di risposta e fornire agli utenti un’esperienza interattiva in un linguaggio più naturale.

Il portato di questa nuova funzione è presto detto: grazie all’integrazione dell’assistente vocale YIKO (e di tre microfoni), gli utenti dei robot Ecovacs Deebot T10 potranno attivarli, controllarli e interagire con loro tramite dei semplici comandi vocali.

Nuove stazioni di svuotamento

Ecovacs ha pensato a rendere più confortevole tutte le varie fasi dell’esperienza d’uso dei robot aspirapolvere e ciò comprende anche le stazioni di svuotamento: coloro che acquisteranno Deebot T10 Plus, otterranno anche un stazione di svuotamento automatico. Questa evita all’utente di dover procedere manualmente allo svuotamento e può raccogliere la polvere fino a 60 giorni. Il design e il sacchetto per la polvere sono progettati per evitare fuoriuscite.

Con Deebot T10 Turbo, la stazione di pulizia è anche compatta e separa acqua pulita e sporca per evitare contaminazioni. Le spazzole vengono pulite in una sorta di area di lavaggio, quindi asciugate a caldo e preparate per il riutilizzo. Il serbatoio da 4 litri contiene abbastanza acqua pulita per pulire un’area di 400m2.

Prezzi e disponibilità di Ecovacs Deebot T10

Passiamo alle informazioni su prezzi e disponibilità:

Deebot T10 è in preordine sul sito Ecovacs (con offerta lancio) e su Amazon al prezzo di 699 euro , con disponibilità dal 31 maggio. Lo trovate a questo link.

è in preordine sul sito Ecovacs (con offerta lancio) e su Amazon al prezzo di , con disponibilità dal 31 maggio. Lo trovate a questo link. Deebot T10 Plus è in preordine sul sito Ecovacs a 899 euro , con disponibilità dal 5 giugno.

è in preordine sul sito Ecovacs a , con disponibilità dal 5 giugno. Deebot T10 Turbo arriverà a luglio 2022 al prezzo di listino di 1.099 euro.

