Novità fresche di giornata in casa Apple, che da una parte sta celebrando i 40 anni dal suo arrivo in Italia e dall’altra ha comunicato che a partire da luglio 2022 verranno irrigidite le regole dell’App Store per la pubblicazione di contenuti al fine di rendere più semplice la cancellazione degli account da parte degli utenti.

App Store: nuove regole da luglio 2022

L’ultima volta che avevamo parlato dell’App Store di Apple era stato per raccontarvi della fastidiosa novità relativa ai servizi in abbonamento, prima ancora si era detto delle pulizie di primavera contro la piaga delle applicazioni obsolete (un problema comune anche al Google Play Store), ma oggi si fa riferimento ad una novità che dovrebbe semplificare la vita degli utenti finali attraverso l’imposizione di un nuovo obbligo a carico degli sviluppatori.

Annunciata alla WWDC 2021 e più volte rinviata, questa novità non subirà — si spera — altri ritardi: Apple ha iniziato ad avvisare gli sviluppatori che, come previsto nell’App Store Review Guideline 5.1.1(v), il termine ultimo per adeguarsi è già fissato nel 30 giugno 2022. Ecco quanto richiesto agli sviluppatori:

L’opzione per la cancellazione dell’account dovrebbe essere facile da reperire all’interno delle app.

Se l’app offre Sign in with Apple (autenticazione con account Apple), gli sviluppatori dovranno usare la “Sign in with Apple REST API” per revocare i token degli utenti in caso di cancellazione dell’account.

Non è sufficiente limitarsi a fornire la possibilità di disabilitare temporaneamente o disattivare l’account. Le persone dovrebbero essere in grado di cancellare il proprio account insieme ai propri dati personali.

Le applicazioni relative a settori altamente regolamentati (i.e. sanità, trading) possono offrire assistenza aggiuntiva ai clienti al fine di confermare e facilitare il processo di cancellazione dell’account.

Gli sviluppatori vengono esortati a conformarsi ai requisiti legali applicabili per l’archiviazione e la conservazione di informazioni sull’account dell’utente e per la gestione della cancellazione dell’account. Ciò — sottolinea Apple — include anche il rispetto della disciplina legale locale in diversi Paesi e regioni. Come sempre, gli sviluppatori sono invitati ad effettuare le verifiche del caso mediante il proprio consulente legale.

Un’altra novità relativa all’App Store di Apple avente come data di riferimento quella del prossimo 30 giugno è quella che attiene alle applicazioni che forniscono servizi di gruppo a pagamento (si pensi alle app per eventi o per lezioni a distanza). Tutte le app rientranti in tale descrizione saranno tenute a utilizzare il servizio di pagamento in-app di Apple. Viene meno, dunque, la deroga che nel contesto dell’emergenza sanitaria aveva consentito di servirsi di metodi di pagamento alternativi.

Apple Italia compie 40 anni

Quest’anno, anzi proprio questo mese, Apple Italia festeggia il suo quarantesimo compleanno e lo fa sottolineando la crescita del legame con il nostro Paese. Un legame che non è basato soltanto sugli Apple Store, arrivati per la prima volta in Italia nel 2007 e pian piano cresciuti in numero, ma anche sulla crescente community degli sviluppatori italiani dell’App Store. Su questo aspetto ha sicuramente inciso anche l’apertura nel 2016, a Napoli, della prima Developer Academy d’Europa.

Ecco le parole con cui Apple ha commemorato questa ricorrenza:

“Questo mese, Apple celebra 40 anni di innovazione e creatività al servizio dei propri utenti in Italia. Da quel piccolo team di venditori formato nel 1982 ad oggi le attività sono cresciute notevolmente.

Basti pensare alla prima Developer Academy d’Europa aperta a Napoli nel 2016 per offrire ad aspiranti programmatori, creatori e imprenditori l’opportunità di imparare a sviluppare app per dispositivi iOS.

Oggi, una comunità dinamica e sempre in crescita di sviluppatori sta offrendo un meraviglioso mix di contenuti all’App Store”.

Ecco alcuni degli esempi di app realizzate in Italia:

PeakVisor usa ARKit per aggiungere la realtà aumentata alle escursioni all’aria aperta.

usa ARKit per aggiungere la realtà aumentata alle escursioni all’aria aperta. Reflex Camera permette di sperimentare con la fotografia, molto più di quanto possibile con l’app predefinita degli iPhone.

permette di sperimentare con la fotografia, molto più di quanto possibile con l’app predefinita degli iPhone. Buddyfit è dedicata al fitness e sfrutta HealthKit per sincronizzare i dati con l’app Salute.

è dedicata al fitness e sfrutta HealthKit per sincronizzare i dati con l’app Salute. Karaoke One rende smart il classico karaoke: grazie a MusicKit e alla sincronizzazione con Apple Music, suggerisce agli utenti playlist in linea coi loro gusti.

rende smart il classico karaoke: grazie a MusicKit e alla sincronizzazione con Apple Music, suggerisce agli utenti playlist in linea coi loro gusti. Flow di Moleskine Studio

di Moleskine Studio Gym Life

Castamatic

Cotto al Dente

Airmail

Airline Commander.

