Apple potrebbe presto rimuovere dal proprio App Store tutta una serie di applicazioni classificate come obsolete, ovvero quelle che non sono state aggiornate per un significativo lasso di tempo.

La comunicazione agli sviluppatori è arrivata tramite una mail con oggetto “App Store Improvement Notice” (avviso di miglioramento dell’app store) e condivisa su Twitter da alcuni sviluppatori.

Apple si appresta a fare le pulizie di primavera, iniziando proprio dall’App Store. Nel mirino del colosso di Cupertino sono finite quelle app che non vengono aggiornate da tanto tempo.

Tramite una lettera inviata agli sviluppatori, l’azienda americana invita questi ultimi ad aggiornare le proprie app a rischio entro 30 giorni prima che queste vengano effettivamente rimosse dallo store. Le app in questione, tuttavia, rimarrebbero presenti sugli iPhone (e iPad) degli utenti che le hanno già scaricate e installate.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.

It's part of their App improvement system.

This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.

This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR

— Protopop Games (@protopop) April 23, 2022