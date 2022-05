Tra le novità svelate in occasione del keynote NVIDIA al Computex 2022 si segnala il debutto del nuovo ASUS ROG Swift 500Hz. Si tratta dell’ultima novità della gamma monitor di ASUS che, sfruttando al massimo le potenzialità della tecnologia G-Sync di NVIDIA, riesce ad incrementare al massimo il refresh rate a disposizione dei videogiocatori. Il nuovo monitor di ASUS, infatti, è in grado di spingersi fino a 500 Hz di refresh rate. La nuova proposta della gamma ASUS svelata in occasione del keynote di NVIDA è pensata per il mondo degli esport. Vediamo i dettagli completi:

ASUS ROG Swift 500Hz: prestazioni da record per il nuovo monitor G-Sync

ASUS alza ancora il livello della sua gamma di monitor presentano, in collaborazione con NVIDIA, il nuovo ASUS ROG Swift 500Hz. Il nuovo monitor è il primo al mondo a raggiungere un refresh rate di 500 Hz. Questo risultato è raggiunto grazie al supporto alla tecnologia G-Sync di NVIDIA che consente di gestire al meglio il refresh rate elevatissimo del pannello. Da notare che è presente anche il supporto alla tecnologia NVIDIA Reflex per ridurre al minimo la latenza del sistema.

Per il momento, il nuovo ASUS ROG Swift 500Hz non è ancora stato descritto in tutti i dettagli dall’azienda ma le prime informazioni sulla scheda tecnica ci rivelano il target di riferimento. Il monitor in questione è, infatti, dotato di un pannello con tecnologia TN che, pur non rappresentando il top per quanto riguarda la fedeltà nella riproduzione dei colori, è un riferimento in ambito gaming (in particolare nel settore Esport) proprio per via dell’elevato refresh rate e dei tempi di risposta ridotti. Il monitor di ASUS è dotato di una diagonale di 24 pollici e può contare su di un pannello con risoluzione Full HD.

Tanti vantaggi nel gaming competitivo grazie al refresh rate da 500 Hz

Il debutto del nuovo ROG Swift 500Hz arriva a poco più di due anni di distanza dal lancio (da parte proprio di ASUS in collaborazione con NVIDIA) dei primi monitor con refresh rate da 360 Hz, avvenuto in occasione del CES 2020. Il passaggio ad uno step superiore, secondo quanto rivelato da NVIDIA in fase di presentazione, farà la differenza nei giochi competitivi, garantendo una marcia in più agli utenti. Le potenzialità del nuovo monitor ASUS sono illustrate nel video ufficiale riportato qui di sotto:

Nei giochi competitivi (il riferimento utilizzato in fase di presentazione è Valorant) la possibilità di poter contare su di un pannello con refresh rate di 500 Hz garantirà una serie di vantaggi agli utenti. In particolare, seguire il proprio obiettivo in momenti di gameplay dinamico sarà più semplice e la riduzione degli effetti di ghosting permette di ridurre le distrazioni per l’utente. Il supporto a NVIDIA Reflex permette di ridurre la latenza del sistema, massimizzando i vantaggi per i videogiocatori che opteranno per il nuovo monitor ROG.

Per spingere i giochi al massimo e sfruttare il refresh rate di 500 Hz del monitor ASUS sarà necessario poter contare su di un PC di fascia alta. La risoluzione non eccessiva (1080p) aiuterà i giocatori a incrementare il frame rate ma, molto probabilmente, sarà necessaria una GPU di fascia alta per riuscire a sfruttare al massimo tutta la potenzialità del nuovo monitor. Per i videogiocatori che non vogliono scegliere a compromessi, quindi, potrebbe essere necessario affidarsi alla nuova RTX 4090 che dovrebbe debuttare ufficialmente nel corso della prossima estate. Ne sapremo di più, di certo, a breve.

